Власти Бишкека во время ЧП и ЧС закупали продукты, чтобы раздать их нуждающимся семьям, так как многие потеряли работу. Но из-за непрозрачности системы и нежелания властей постатейно отчитываться за каждую потраченную копейку, неизвестно все ли деньги были потрачены именно на продукты, а не осели в чьих-нибудь карманах чиновников. В этом чиновникам помогают изменения в законе о госзакупках, позволяющие еще проще тратить деньги без отчетности перед народом.
В период ЧП и ЧС в стране многие люди остались без работы и не могли себя : прокормить. В это нелегкое время государство решило прийти на выручку и помочь нуждающимся продуктовыми пакетами.
Бишкекская мэрия стала одной из представителей местных властей, которые закупали и распространяли продуктовые пакеты. Часть из них купили на почти 6 млн сомов из пожертвований и опубликовали об этом информацию на специальном сайте, созданном для мониторинга. На практике информация на сайте оказалась настолько скудной и общей, что фактически понять, что именно закупили и по какой цене за единицу — невозможно.
Борьба за «конфиденциальные» документы
Руководитель аппарата Бишкекской мэрии Балбак Тулобаев, который сидит в маске, дает журналисту десятки копий различных документов с информацией о продуктовых пакетах для нуждающихся: решения комиссии по выделению денег, данные о распространении пакетов, список поставщиков и так далее. «Нам нечего скрывать», — не устает повторять он и демонстративно просит секретаря принести другие документы из сейфа, чтобы показать репортеру и поделиться с ним копиями.
В отличие от многих чиновников, он согласился встретиться не требуя предварительного списка вопросов или официального запроса о доступе к информации. Тулобаев вежливо и подробно отвечал на все вопросы до тех пор, пока речь не зашла о выборе поставщиков и публикации государственных закупок продуктовых пакетов на специальном сайте.
Он сказал, что об этом ему ничего не известно, так как не он за это отвечал и перенаправил к своей коллеге, любезно поделившись ее контактами. Тулобаев заверил, что все нужные документы предоставит она. С этого момента началась борьба за документы.
В отличие от своего коллеги, замглавы департамента социального развития при мэрии Бишкека Лариса Губина была кратка. Она помогла разобраться с общей информацией о закупке продуктовых пакетов, но не смогла ничего сказать о том, как именно они проходили.
«Согласно закону о госзакупках мы провели мониторинг цен и после этого собрали комиссию, которая выбрала поставщика с наименьшей ценой», — ответила она на вопрос о том, почему госзакупки не были опубликованы на специальном портале и отказалась предоставить тендерные документы.
После повторного обращения к Тулобаеву и возвращения в департамент соцзащиты, Губина заверила, что документы они предоставят и перенаправила к своему подчиненному — единственному человеку, который работал с госзакупками и мог дать все необходимые документы.
Сначала сотрудник перенес встречу, а затем перестал отвечать на звонки. Начальник департамента, в свою очередь, попросил направить официальный запрос на доступ к информации. В своем ответе департамент отказал в предоставлении документов, назвав их “конфиденциальными”. Юрист Фатима Якупбаева считает, что эти документы по закону нельзя отнести к “конфиденциальным”.
Так тендерные документы остаются секретными, а доступная информация порождает вопросы.
И снова «конфиденциальность»
Один из вопросов — как комиссия выбирала поставщиков, чьи ценовые предложения потом мониторила и сравнивала, чтобы выбрать победителя.
«Мы рассылали [предложения об участии в тендерах] всем, кого нашли на сайте госзакупок», — заверила Губина. Но, в то же время, рукаппарата мэрии сказал журналисту, что предложения отправляли списку компаний, который предоставила Губина.
Как сама же Губина и сказала в разговоре с журналистами, на сайте госзакупок зарегистрировано много поставщиков, но там только список названий без уточнений деятельности компаний.
«На портале зарегистрировано тысячи организаций, мы выбрали те, которые считали, что занимаются поставками», — объяснила она.
Так, как и почему определенные компании в итоге попали в список поставщиков для рассылки предложений об участии в тендерах — остается загадкой. Но в окончательном списке оказалось 10 компаний, представители семи из них сказали, что не участвовали или даже не знали о том, что такие закупки проходили.
В итоге мэрия провела пять тендеров на закупку продуктовых пакетов из денег, которые пожертвовали на спецсчета. Их выиграли три компании: «Партнер Кей Джи» (Гипермаркет «Фрунзе»), «Аламудун базары» и Торговый дом «Народный».
Самый крупный тендер на 3,2 млн сомов выиграл гипермаркет «Фрунзе». Представитель компании отказался рассказывать о том, как именно они узнали о конкурсе и какие товары были в поставленных ими продуктовых пакетах.
«Запрашиваемая информация, согласно заключения наших юристов, носит конфиденциальный характер, то есть, составляет коммерческую тайну компании. В этой связи мы не можем предоставить запрашиваемые вами сведения», — ответили в компании.
Юрист Фатима Якупбаева считает, что эта информация не может быть конфиденциальной и считаться коммерческой тайной.
«По закону сведения, которые вы запросили не считаются коммерческой тайной […] про то, какие продукты и по какой цене — они точно должны сообщить, ведь покупатель по этому договору поставки — мэрия», — считает она.
Талант Бейшембеков, представитель рынка Орто Сай, который тоже был в списке потенциальных поставщиков, сказал, что ничего не знает о тендерах, но райадминстрация (которая подведомственна мэрии) просила их компанию два раза оказать помощь в “добровольно-принудительном порядке”, как он считает. Их компания арендует торговую площадь у бишкеской мэрии.
В первом случае их просили перевести деньги на счет гипермаркета «Фрунзе», утверждая, что они подготовили гуманитарные пакеты по низким ценам. В другом — их просили подготовить продуктовые пакеты для нуждающихся за своей счет.
«Постарайтесь это сделать, мы вас просим, мы тоже помогаем вам, когда вы просите, вот и вы помогите нам», — пересказал разговор он.
Изменения в закон о госзакупках
В обычной ситуации информацию о всех закупках опубликовали бы на портале госзакупок и она была бы публичной, но закон позволяет не делать этого, если закупки произошли для локализации или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Именно на эти строчки в законе Губина и ссылалась, объясняя, почему информация не было опубликована.
Почему такая необходимость вообще существует — не совсем понятно. По закону, такие виды закупок итак производятся методом прямого заключения договора и победителя могут выбрать посредством мониторинга цен (как мэрия, по их словам, и сделала). Этот метод отличается от остальных отсутствием необходимости в конкурентном отборе, а также чрезвычайно кратким периодом публикации объявления о закупки до объявления результатов — всего два дня.
Во период ЧП, 20 апреля, президент подписал изменения в закон, которые теперь позволяют не публиковать и те закупки, которые делаются для того, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Это означает, что в будущем еще больше информации о госзакупках будет скрыто от общественности.
Стоит отметить, что не все воспользовались законом, позволяющим не публиковать госзакупки. Бишкекская мэрия проводила свои закупки в апреле и мае. В период с 1 апреля по 18 мая на сайте госзакупок было опубликовано как минимум 34 тендера со словом COVID-19 или коронавирус в заголовке, у которых есть победитель.
Помимо этого, на сайте госзакупок также доступна информация об 11 тендерах, на общую сумму 4,6 млн долларов США — это деньги, которые Кыргызстан получил от Всемирного банка. Там есть информация об общих суммах, но нет ценника за единицу закупаемых товаров. И даже эта ограниченная информация была опубликована только потому, что это обязательство прописано в соглашении Кыргызстана со Всемирным банком.
Деньги из пожертвований — лишь малая часть того, что мэрия Бишкека потратила на закупку продуктовых пакетов. Вдобавок к этому были использованы деньги из местного и республиканского бюджета. Всего муниципалитет потратил 56 млн сомов и как их потратили так и останется тайной.
Не считая денег, которые были выделены на закупку продуктовых пакетов из местных бюджетов, Кыргызстан выделил под эти цели 200 млн сомов из республиканского бюджета.