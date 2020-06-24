В Кыргызстане на 24 июня выявили 207 случаев заражения COVID-19. «Клооп» публикует дайджест о заражениях, которые стали известны СМИ за прошедший день.

COVID-19 у членов делегации президента

Пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова сообщила, что в Москве у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны президента выявили коронавирус.

По этой причине Жээнбеков не смог принять участие в параде Победы в Москве, на который прилетел 23 июня.

Делегация уже вылетела в Бишкек и по прибытию все включая президента отправятся на самоизоляцию на три дня. А члены делегации с подтверждённым COVID-19 пройдут 14-дневный карантин.

Еще один сотрудник в аппарате омбудсмена заразился коронавирусом

В аппарате омбудсмена Кыргызстана у инспектора одного из отделов подтвердился коронавирус.

Это уже второй случай заражения COVID-19 в аппарате главного правозащитника страны. Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что коронавирус выявили у заведующего одним из отделов аппарата, сейчас он находится на самоизоляции.

В акимиатах Бишкека тоже выявили зараженных COVID-19

Со ссылкой на собственные источники издание Kaktus.Media сообщает, что в Первомайском акимиате коронавирус подтвердился у одного из сотрудников. при этом замакима района Аида Рысбаева сообщила редакции, результаты теста сомнительны, а эпидемиологического донесения и санитарного уведомления не поступало.

Здание Первомайского акимиата закрыли на дезинфекцию, а сотрудникам проводят тесты.

В Ленинском акимиате коронавирус выявили у заместителя главы района Аската Карынбаева.

У него нет симптомов заболевания, но есть головная боль. Сотрудники акимиата проходили тестирование 18 июня, а 21 июня результаты теста у Карынбаева оказались положительные.

С 22 июня он находится дома на самоизоляции, на домашнем карантине находится и заместитель акима Чынасыл Чыныбаев, который контактировал с Карынбаевым.

Чыныбаев узнал о результатах теста 20 июня, а уже 21 июня коронавирус подтвердили и у его родственника, с которым он контактировал.

В акимиате Ысык-Атинского района также подтвердился коронавирус у заместителя акима. Симптомы у заместителя акима были на прошлой неделе, а уже на этой недели сообщили о положительном тесте на COVID-19. Об этом Kaktus.Media со ссылкой на силовые структуры.

Часть сотрудников акимиата отправили на самоизоляцию домой.

Не все депутаты парламента сдали тесты

В 24.kg сообщили, что часть депутатов Жогорку Кенеша все еще не прошли тестирование на коронавирус.

Глава аппарата парламента Алмазбек Сабырбеков сказал, что сейчас идет проверка, кто именно не прошел тестирование. Он добавил, что согласно алгоритму все парламентарии обязаны сдать анализы.

Ранее пресс-службе парламента сообщили, что коронавирусная инфекция выявлена у двух депутатов и трех сотрудников аппарата парламента. При этом в Жогорку Кенеше отметили, что информация о пяти болеющих депутатах не действительна. А часть сотрудников аппарата парламента перевели на удаленный режим работы.

Первый случай заражения COVID-19 в стенах Белого дома подтвердился у главы парламентской пресс-службы Ибраима Нуракун уулу, об этом он сообщил на своей странице фейсбук 18 июня.

У девяти сотрудников Горно-металлургической отрасли подтвердился COVID-19

Горно-металлургический профсоюз сообщил, что на 24 июня коронавирус подтвердился у девяти сотрудников отрасли, трое из заразившихся уже выздоровели.

Все случаи заражения выявили во время медицинских осмотров пока рабочие были на обсервации.

Глава ОВД Кара-Кульджинского района лечится в больнице

У начальника ОВД Кара-Кульджинского района выявили COVID-19, сейчас он проходит лечение в больнице города Ош, а все сотрудники ОВД сдали ПЦР-тесты и ждут результатов.

В Оше коронавирус подтвердился у инспекторов дорожной безопасности

У четверых инспекторов дорожной безопасности в Оше оказались положительные результаты на COVID-19.

Коронавирус подтвердился и у руководителя службы внутренних расследований УВД города Ош, он и члены его семьи находятся на самоизоляции.

Контактировавший с зараженным COVID-19 пришел в суд

Кубат Шаршекеев, который проходит обвиняемым по делу экс-мэров Бишкека пришел в суд и рассказал, что был в контакте с заболевшим коронавирусом.

Шаршекеев рассказал журналистам, перед входом в суд его температура была нормальной, однако позже температура стала выше, а 23 июня он чувствовал недомогание.

«Вчера почувствовал недомогание, ночью температура была 38. Слабость, першение в горле, кашель. Адвокат сказал вчера суду о моем самочувствии, но мне сказали прийти», — сказал журналистам Шаршекеев.

В пресс-службе Бишкекского суда сообщили, что при проверке на входе температура и у всех была в норме.

На 24 июня в республике зафиксировано 3 726 случаев заражения COVID-19. В стационарах на лечении находятся 1 602 пациента. За время пандемии в Кыргызстане вылечилось 2 082 пациента, 42 человека скончались.