В Бишкекском горсуде рассматривают дело экс-мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова. Обвинение просит осудить их на 20 и 15 лет соответственно.

При этом Ибраимову также хотят запретить занимать должности на три года и конфисковать его имущество, имущество Кулматова тоже могут конфисковать и задержать бывшего градоначальника в зале суда.

Но их же уже судили?

Да, сейчас в горсуде рассматривают апелляцию прошлому приговору.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд признал виновными Ибраимова и Кулматова. Ибраимов был приговорен к 15 годам лишения свободы, хотя обвинение просило дать бывшему мэру наказание в 20 лет.

Кулматова приговорили к штрафу в пять миллионов сомов, конфисковали имущество, но освободили в зале суда. Обвинение просило для него 15 лет лишения свободы.

Проходивших по тому же делу бывшего руководителя ОГУКС мэрии Бишкека Сталбека Омурканова, глав компаний-подрядчиков строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» Сейиткана Алиева и Кубата Шаршекеева также приговорили к выплате штрафа и освободили в зале суда.

А за что их судят?

Албек Ибраимов проходил по делу о коррупции на посту мэра Бишкека. Его признали виновным в «незаконной передаче муниципальной земли» и продажей пансионата «Солнечный берег».

Бывшего мэра Кубанычбека Кулматова обвиняли в незаконном использовании 2 млн долларов США из китайского гранта на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо в 2014 году.

Экс-мэров задержали на фоне конфликта между бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым. Накануне вынесли приговор и Атамбаеву — по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева его осудили на 11 лет лишения свободы, ранее его соратник Сапар Исаков по двум делам получил срок в 18 лет.