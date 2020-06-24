Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев на брифинге 24 июня сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 25 медработников:

В Бишкеке заразились 8 медсотрудников, в Чуйской области и городе Ош по 5 человек, в Ошской области — 4, в Нарынской области 2 медработника и 1 сотрудник медицины в Таласской области.

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 629 медработников, с выздоровлением выписались 389 медиков.

Заразившимся коронавирусом во время работы медсотрудникам положена компенсация в размере 200 тысяч сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия, расследующая каждый случай инфицирования медработника на соответствие.

Причина заражения COVID-19 среди медработников

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге 22 июня назвал главную причину инфицирования среди медработников — несоответствие больниц страны современным требованиям.

«Первая причина роста заболевания — наши больницы, оказывается, не отвечают современным требованиям. Нет инфраструктуры, душевых, инфекционные отделения заброшены», — рассказал министр.

Кроме этого, по мнению Абдикаримова, многие медработники не соблюдают санитарно-гигиенические правила во время работы.

«Они иногда собираются, вместе едят. Некоторые заражаются вне работы и потом передают коллегам. Мы разработали восемь алгоритмов, расписали пошаговые действия, обучили использованию средств индивидуальной защиты. К сожалению, имеются нарушения и есть заражения, особенно среди технического персонала», — добавил он.

По всему Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией участвуют 12 тысяч медработников, которые работают в четырех группах.

«Первая группа занимается лечением больных коронавирусом, вторая работает в мобильных бригадах, третья — на санитарно-карантинных постах на границе, четвертая — в лабораториях. Есть те, кто работает в обсервациях», — рассказал Абдикаримов.