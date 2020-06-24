Юристы ассоциации «Smart Жаран» на своей странице в фейсбуке заявили, что совместно с партнерской группой «Прецедент» и фондом «Голос свободы» подали административный иск на спикера парламента Дастана Джумабекова в межрайонный суд.

Причиной иска юристы назвали нарушение регламента при голосовании за законопроект об НКО, принятом во втором чтении 18 июня. Юристы заявляют, что Джумабеков, несмотря на недостаточное количество нардепов, допустил регистрацию и голосование за отсутствующих депутатов.

«Джумабеков вместо того, чтобы призвать депутатов к соблюдению Закона «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», молча наблюдал, как присутствующие депутаты ходили по рядам и нажимали кнопки на ноутбуках отсутствующих депутатов», — пишут в своем заявлении активисты.

Юристы приводят статьи регламента — часть 3 статьи 84 и часть 4 статьи 85 — по которым депутат должен лично голосовать за законопроекты и не может передавать свое право голоса другому нардепу.

«Мы считаем, что Торага ЖК Джумабеков Д. своим преступным бездействием, предпринял противоправные действия, которые подрывают оказанное ему народом и депутатами ЖК доверие, разрушает принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям представительного органа и ставит под сомнение легитимность принятых и принимаемых законов», — заявили юристы.

Основательница Smart Жаран Эркина Убышева уже обращалась в суд с жалобой на депутатов. 19 июня она подала гражданский иск в отношении депутатки Евгении Строковой за «распространение не соответствующих действительности сведений о ее профессиональной деятельности».

Депутаты рассмотрели 18 июня на пленарном заседании в парламенте более 30 законопроектов. Вы можете увидеть, как проходило голосование по ним в видео Азаттык.

Законопроект об НКО

Во время того заседания депутаты приняли во втором чтении законопроект об НКО, который обязывает неправительственные организации раскрыть источники финансирования и статьи расходов.

За проголосовали 89 депутатов, против — девять. Против законопроекта проголосовал депутат Марлен Маматалиев, который раньше числился в инициаторах поправок.

Также против законопректа проголосовали Анвар Артыков, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчороев, Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Исхак Пирматов, Алтынбек Сулайманов и Эльвира Сурабалдиева.

Коллега проголосовал за меня

В этот же день в первом чтении был одобрен другой «замечательный» законопроект «О манипулировании информацией», инициируемый депутаткой Гульшат Асылбаевой. Он направлен на то, чтобы ввести цензуру в кырнете.

Депутат Дастан Бекешев опубликовал в своем микроблоге список проголосовавших депутатов по законопроекту. Из 106 присутствовавших нардепов против проголосовало только четыре депутата — это сам Бекешев, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев и Эльвира Сурабалдиева.

Позже три депутата — Жанар Акаев, Мирлан Жээнчороев и Исхак Пирматов — заявили, что не присутствовали на голосовании и предположили, что за них проголосовали коллеги. Они пообещали, что во втором чтении обязательно проголосуют против ограничительного законопроекта.

Уже тогда правозащитница Динара Ошурахунова указала на нарушения Регламента при голосовании за законопроект.

«Принятые таким образом законы должны признаваться нелегитимными. Иначе зачем нам ЗАКОН, принятый в нарушение закона?! НЕ может парламент нарушать закон и правила, которые сам и принял!», — написала Ошурахунова.