Руководитель телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников сообщил в интервью «Кактусу», что журналисты продолжат работу в прежнем режиме. Телеканал принадлежал бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, которого 23 июня Первомайский райсуд приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. В список конфискованного входит и имущество телеканала.

«Мы уже не используем имущество телеканала «Апрель». Всё имущество канала осталось в офисе «Форума». В прошлом году арест произошел достаточно нелепо: я не подписывал никаких документов, мне ничего не передавали, и я не знаю, в каком сейчас состоянии техническая база «Апреля». Сейчас мы работаем за счет поддержки простых граждан. Мы будем работать и дальше», — сказал Ложников.

Сейчас телеканал «Апрель» ведёт работу в формате интернет-вещания. В конце ноября прошлого года «Апрель» должен был выйти в телеэфир, но Военная прокуратура добилась запрета. А в декабре уже Министерство культуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал.

В августе 2019 года суд наложил арест на имущество телеканала после событий в резиденции Атамбаева в Кой-Таше — тогда силовики штурмом захватили дом бывшего президента и задержали его по подозрению в совершении тяжких преступлений.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился в подозреваемого.

Во время штурма резиденции Атамбаева погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».