Кыргызстан уже получил миллионы долларов на борьбу с коронавирусом и его последствиями и планирует получить еще сотни миллионов долларов, но как именно в итоге потратят эти деньги может навсегда остаться загадкой.
При том, что Кыргызстан тратит миллионы долларов на борьбу с COVID-19, государство практически не раскрывает информацию о том, куда эти деньги расходуются, независимо от того, были они получены от международных организаций и пожертвований или из госбюджета.
Всего на борьбу с коронавирусом и его последствиями Кыргызстан планирует потратить около 645 млн долларов США. Это 15,7 млн долларов из республиканского бюджета, почти 2,2 млн долларов пожертвований и деньги от международных организаций.
Проблема усугубляется тем, что во время режима ЧП государство изменило закон о госзакупках, что привело к еще большей секретности при расходовании средств.
Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане были зарегистрированы в середине марта, в это же время Министерство финансов объявило о сборе средств, призывая «каждого неравнодушного гражданина, искренне желающего внести свой вклад» пожертвовать деньги.
Чтобы обеспечить прозрачность, государство запустило специальный веб-сайт, который должен позволять гражданам мониторить общее количество полученных денег, их источник и то, как их тратит государство. Для мониторинга даже создали специальную комиссию.
На практике, информация на сайте настолько общая, что понять как именно использовали деньги — невозможно. А спецкомиссия сама не может получить детальную информацию о расходах.
«Несколько представителей государственных органов сидят в этой комиссии. В прозрачности я не сомневаюсь», — сказал один из ее членов, замминистра сельского хозяйства Амангелди Исаев.
Но член комиссии от неправительственного сектора Галина Чиркина считает по-другому. Она сообщила, что даже сами члены комиссии еще не получили детальную информацию о том, как тратили пожертвования, но им обещали ее предоставить.
«Прозрачности нет […] Правительство ничего не делает для того, чтобы обеспечить прозрачность, ничего», — говорит она.
Она также заявила, что государство настояло на том, чтобы на выплаты компенсаций врачам использовать именно деньги от пожертвований. Это, по ее мнению, помогло избежать проверки со стороны финансовой полиции. Большая часть из собранных денег ушла именно на выплаты медперсоналу.
«Если бы это были бюджетные деньги, то есть финпол, который проверяет на предмет целевого использования, а вот за деньгами, которые из эпидфонда (пожертвования), можем прийти с проверкой только мы [комиссия]», — говорит Чиркина.
Неравнодушные граждане пожертвовали почти 160 млн сомов. Большая часть из них пошла на выплаты компенсаций для медработников за переработку и работу в условиях повышенного риска заразиться вирусом. Но многие медики жалуются на то, что они не получили компенсации или же им выплатили только часть средств.
Другие 18,5 млн были направлена на закупку продуктовых пакетов для нуждающихся, но сколько стоили продукты из этих пакетов и что именно в них было, а также как проводился конкурс и отбирались поставщики — остается тайной.
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Пресс-секретарь правительства Чынгыз Эсенгул уулу не стал комментировать, почему государство не раскрывает подробную информацию о том, как тратит деньги, и предложил обратиться с этим вопросом непосредственно к учреждениям, которые их тратят, как, например, минздрав и минфин.
Сотрудник пресс-службы Министерства финансов Самат Тоялиев назвал вопрос «интересным» и объяснил, что тоже пытался выяснить подробности, но ему сказали, что получить информацию невозможно из-за нехватки ресурсов.
«Я спросил сотрудников Центрального казначейства, они сказали: “чтобы понять это, один сотрудник должен сидеть как минимум 2 недели или месяц” […] мне сказали, что это сложно выяснить», — говорит он.
Когда журналист обратился к Тоялиеву повторно, он ушел от ответа и вместо этого предложил репортеру работу главы пресс-службы министерства.
«Вот вы сами приходите поработать, тогда и увидите все», — сказал он.
Редакторы: Миранда Патручич, Илья Лозовский, Кэролин Хеншоу.
Факт-чек: Биргит Брауэр