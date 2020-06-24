Проблема усугубляется тем, что во время режима ЧП государство изменило закон о госзакупках, что привело к еще большей секретности при расходовании средств.

Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане были зарегистрированы в середине марта, в это же время Министерство финансов объявило о сборе средств, призывая «каждого неравнодушного гражданина, искренне желающего внести свой вклад» пожертвовать деньги.

Чтобы обеспечить прозрачность, государство запустило специальный веб-сайт, который должен позволять гражданам мониторить общее количество полученных денег, их источник и то, как их тратит государство. Для мониторинга даже создали специальную комиссию.

На практике, информация на сайте настолько общая, что понять как именно использовали деньги — невозможно. А спецкомиссия сама не может получить детальную информацию о расходах.

«Несколько представителей государственных органов сидят в этой комиссии. В прозрачности я не сомневаюсь», — сказал один из ее членов, замминистра сельского хозяйства Амангелди Исаев.

Но член комиссии от неправительственного сектора Галина Чиркина считает по-другому. Она сообщила, что даже сами члены комиссии еще не получили детальную информацию о том, как тратили пожертвования, но им обещали ее предоставить.

«Прозрачности нет […] Правительство ничего не делает для того, чтобы обеспечить прозрачность, ничего», — говорит она.