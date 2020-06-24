Фото: Ибраим Нуракун уулу

На заседании парламента 24 июня рассмотрели более 19 законопроектов и отчет нацбанка. Делать это было почти некому — пресс-секретарь Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу, получающий лечение от COVID-19 в больнице, опубликовал фотографии полупустого парламента.



При этом депутатка Аида Касымалиева сообщила журналистам, что на участие в заседании зарегистрировался 91 депутат — в самом зале заседаний гораздо меньше депутатов. Известно, что часть депутатов не смогла прийти из-за COVID-19, как минимум у пяти парламентариев подтвердили коронавирус.

Также в парламенте заразились некоторые сотрудники, в том числе и глава пресс-службы. Это привело к тому, что нет онлайн-трансляции заседания, а журналистов не пустили в здание Жогорку Кенеша.

Ранее некоторые депутаты жаловались, что за них голосуют их коллеги — и голосуют не так, как они хотели бы проголосовать сами. Так, например, заявили депутаты Жанар Акаев, Мирлан Жээнчороев и Аида Касымалиева. Однако депутаты могут проголосовать за коллег только в том случае, если они сами выдали им доверенность.

Депутат Сайдула Нышанов ранее похвастался журналистам, что успевал проголосовать за полряда своих коллег, а теперь успевает только за трех.