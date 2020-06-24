Депутат Дастан Бекешев сообщил, что на заседании парламента 24 июня успели рассмотреть 24 законопроекта — и все до обеда.

24 законопроекта рассмотрены и одобрены до обеда. Без ТВ и прямой трансляции мало кому хотелось выступать. — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 24, 2020 24 законопроекта рассмотрены и одобрены до обеда. Без ТВ и прямой трансляции мало кому хотелось выступать.

По словам депутата, все законопроекты одобрили. На скорость рассмотрения законопроектов повлияло нежелание депутатов выступать из-за отсутствия видеосъемки. Вероятно, на скорости могло сказаться и количество депутатов — при зарегистрированных 91 парламентарии на фото с заседания видно, что присутствует гораздо меньшее количество человек.

Бекешев сообщил о 24 рассмотренных и одобренных законопроектах, хотя в повестке дня было 19 законопроектов и отчет нацбанка. Среди предложенных и, судя по всему, одобренных законопроектов, поправки в Налоговый, Земельный и Жилищный кодексы, и поправки в законы «О международной чрезвычайной помощи», «Об обращении лекарственных средств» и «Об обращении медицинских изделий».