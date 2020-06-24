«Даже если вы меня сейчас оправдаете, то я вам не скажу спасибо, потому что центр принятия решений находится не здесь, а на Красной площади в Москве».

Так сказал бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов на заседании Бишкекского горсуда, где рассмотрели апелляцию его приговора. Очевидно, он имеет в виду, что решение принимает президент Сооронбай Жээнбеков, который должен находиться на параде Победы в Москве (но его там нет, потому что у членов кыргызской делегации обнаружили коронавирус).

Ибраимова и другого экс-мэра Кубанычбека Кулматова признали виновными в коррупции в декабре 2019 года.

Тогда Ибраимов был приговорен к 15 годам лишения свободы, хотя обвинение просило дать бывшему мэру наказание в 20 лет. Кулматова приговорили к штрафу в пять миллионов сомов, конфисковали имущество, но освободили в зале суда. Обвинение просило для него 15 лет лишения свободы.

Проходивших по тому же делу бывшего руководителя ОГУКС мэрии Бишкека Сталбека Омурканова, глав компаний-подрядчиков строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» Сейиткана Алиева и Кубата Шаршекеева также приговорили к выплате штрафа и освободили в зале суда.

Оба чиновника не признали свою вину и подали апелляцию — теперь суд снова просит дать им 20 и 15 лет с конфискацией, если их осудят, то Кулматова задержат в зале суда.