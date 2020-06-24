Адвокат Айбека Калиева Бактыбек Жумашев сообщил о прекращении дела по статье «Мошенничество» в отношении бывшего главы Нацэнергохолдинга. По словам адвоката, пострадавшая сторона отказалась от претензий.

Дело приостановили еще в апреле — потому что свидетели обвинения не приходили в суд. Калиева обвиняли в том, что он «мошенническим путем» продал машину, приобретенную у китайской компании TBEA.

Калиев с самого начала говорил, что дело против него сфабриковано и вины не признавал. В интервью 24.kg Жумашев сказал, что не поддерживал ходатайство о прекращении дела, потому что настаивает на оправдательном приговоре.

Сам Айбек Калиев все еще в заключении — по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека он приговорен к 14 годам лишения свободы. Он не признает своей вины.

«Ни одного факта, доказывающего коррупцию, не представлено. За 10 месяцев прошло 61 судебное заседание, допрошен 101 свидетель», — говорил он на суде.