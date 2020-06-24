Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев на брифинге 24 июня заявил, что отрицательный результат ПЦР-диагностики коронавируса не является залогом отсутствия инфекции.

«Первые пять дней организм сам борется с этим вирусом. Поэтому первые анализы могут быть отрицательными. Но у нас есть случаи, когда мы берем на 12-14 день повторный анализ, который дает положительный результат. Поэтому с первого раза, если ПЦР отрицательный, утверждать, что у него нет коронавируса нельзя», — рассказал Каратаев.

Замминистра сказал, что при наличии клинических симптомов и отрицательного ПЦР-анализа, нужно «беречь себя, повышать иммунитет и соблюдать санитарный режим».

По данным Штаба, на 24 июня коронавирус выявлен у 207 человек. Всего по стране зафиксировано 3726 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в Кыргызстане от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 42 человека.

Треть от всех случаев коронавируса пришлась на последнюю неделю в период с 17 по 23 июня. Вместе с этим умирают больше людей с диагнозом COVID-19 — за последнюю неделю скончались 14 человек или 30% от всех погибших.

Мы проанализировали динамику выявления новых зараженных кыргызстанцев с начала пандемии и сравнили с процентом положительных тестов в мире.