В городе Узген погиб 19-летний парень, упавший с быстро двигавшейся качели. Об этом «Клоопу» сообщили в ГУВД Ошской области.

По словам пресс-секретаря ведомства Жениша Аширбаева, инцидент произошел 20 июня примерно часов 22:00. Житель был доставлен в Узгенскую районную больницу и скончался там же от полученных травм.

«Близкие погибшего отказались давать тело на экспертизу. Там может быть нужно было пристегиваться ремнем безопасности. К владельцу зоны отдыха будут приняты меры после специальной проверки», — сказал Аширбаев.

Внимание! На этом видео с высоты падает человек! Если это видео может травмировать вас, не смотрите его.

На видео падения погибшего видно четыре ряда качель, быстро движущихся, в каждой из которой стоят по два человека. Один из качающихся падает на землю — на видео не видно причин падения.

Парень лежал пластом, а катавшийся вместе с ним человек не мог остановиться, пока ему не помог другой мужчина, подбежавший и остановивший качелю. Пока оставшиеся три качели продолжали свое движение, группа мужчин пыталась оказать помощь упавшему парню.