Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщила, что Сооронбай Жээнбеков по прибытию в Бишкек из Москвы отправится на самоизоляцию.

«Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию, до выхода результатов анализа, предположительно на три дня», — сообщила Стамалиева. Соответственно, если у президента подтвердится коронавирус, его отправят на лечение.

Ранее у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны президента выявили коронавирус. Их по прибытию на родину отправят на 14-дневный карантин согласно алгоритму.

Из-за заражения членов делегации Жээнбеков не смог участвовать в параде Победы в Москве. Стамалиева сообщила, что вся делегация сдавала тест на COVID-19 еще до вылета в Москву, тогда результаты тестов у всех были отрицательными.