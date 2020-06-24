Снятые на видео пытки жительницы Сузака вызвали резонанс в обществе. Сначала получившая в ходе избиения сотрясение мозга женщина написала заявление. Тогда же общественные активисты и депутат Исхак Пирматов предугадали, что она под давлением семьи решит забрать заявление и скажет, что простила супруга. Милиция, в свою очередь, обещала, что из-за тяжести преступления дело не закроют, а домашнего агрессора арестовали на 15 суток — до конца июня.

Теперь пострадавшая просит отпустить мужа, в интервью изданию «Турмуш» она заявила, что простила его. При этом сын пострадавшей не дает ей контактировать с организациями, которые хотят оказать ей помощь, и говорит от имени матери, что отца простили.

Правозащитники считают, что женщина вынуждена говорить о прощении, потому что ей придется жить с домашним агрессором.

«Раньше до сильных побоев не доходило»

После избиения женщины ее сын сказал журналистам, что не знал о насилии в семье и обещал оказать помощь матери. Ее сестра рассказала, что это не первый случай насилия.

Пытаясь защитить мужа, пострадавшая утверждает, что раньше «до сильных побоев дело не доходило».

«Я простила мужа. В этом году исполняется 26 лет как мы вместе живем. До этого тоже были разногласия. Иногда были словесные перепалки. Но до сильных побоев дело не доходило. Конечно, в каждой семье происходят недопонимания», — говорит пострадавшая.

По словам женщины, она переживает за судьбу своего мужа и сына, верит в то, что все встанет на свои места.

«Как только я выхожу на улицу, все разговоры про нас. Я верю, что с течением времени все встанет на свои места. Мой муж сожалеет о содеянном. Я думаю, что все теперь будет хорошо. Нам предстоит женить сына, я надеюсь, что впереди нас ждут лучшие дни», — утверждает она.

Женщина говорит, что испытывает стыд из-за того, что видео оказалось в интернете. Видео было снято по требованию ее супруга, который хотел, чтобы истязание женщины «стало уроком». Он не просто избивал ее, он повесил ей на шею шины, набитые камнями, бил и обливал холодной водой. Он избил ее за то, что она задержалась у своей сестры, которой он и отправил видео.

«Мы с мамой простили»

Глава сектора соцразвития Сузакской районной администрации Аида Алиева подтвердила «Клоопу», что женщина требует освободить супруга.

«Она сказала: “вы разрушаете мою семью, это моя семья и я буду в ней жить”. Она сама пошла в РОВД и написала встречное заявление с требованием выпустить мужа. Ее единственная цель — сохранить семью», — рассказывает Алиева.

Представители реабилитационного центра «Каниет» рассказали «Клоопу», что близкие женщины отказались от их услуг. В центре сообщили, что сын пострадавшей не разрешает им напрямую связаться с матерью.

«Женщина не соглашается и не показывает, что нуждается в нашей помощи. Она сейчас под влиянием своего сына. У самой женщины телефона нет. Ее сын 24 часа находится рядом с ней и не подпускает никого. Он пытается вызволить своего отца и не допустить наказания, а в дальнейшем хочет помирить своих родителей», — объясняют в центре.

Представители центра не могут оказать женщине помощь, пока она сама не обратится к ним. А сын женщины в интервью изданию «Турмуш» заявил, что не хочет развода родителей и простил отца.

«Сейчас в доме только я с мамой. Раньше мама работала медсестрой, отец тоже имеет высшее образование. До этого дня я не видел их ссор. Не было случая, когда отец в гневе поднимал руку на мать. Когда это случилось, я был в Оше. Все это произошло из-за того, что мама задержалась на тое родственников. Я лишь раз связывался с отцом по сотовому телефону. Он попросил у нас прощения. Мы с мамой простили его», — сказал он.

Почему пострадавшие просят отпустить мужей

По словам руководительницы реабилитационного центра «Каниет» Гульмайрам Аттокуровой, большинство женщин, написавших встречное заявление, боятся осуждения в обществе и переживают за будущее своих детей.

«С заявлением в милицию обращаются лишь те женщины, которые сильно пострадали от насилия. Но проходит два часа, наступает завтрашний день — с течением времени женщина начинает анализировать и думать: “Куда я пойду?” Недавно подвергшаяся насилию женщина сказала своей сестре: “Куда я пойду? Пройдет месяц, два. В чей дом я пойду? Где я буду жить?” Женщины зависят от своих мужей», — говорит она.

Лишь 20 процентов обратившихся в этот центр не пишут встречных заявлений и дожидаются завершения следствия.

«За последние полтора месяца из зверски избитых четырех женщин лишь двое пошли до конца и не стали писать встречное заявление. Если говорить о статистике нашего центра, то лишь 20 процентов обратившихся не пишут встречных заявлений», — рассказывает Аттокурова.

По мнению руководительницы кризисного центра «Ак-Журок» Дарики Асилбековой, женщины вынуждены вновь жить с избившими их мужьями из-за недостаточной поддержки.

«Главная причина встречных заявлений — это влияние наших жизненных условий. Женщины никогда не прощают, могут сделать вид, потому что вынуждены потом жить вместе. На самом деле, возможно, они на всю жизнь теряют тепло к своим мужьям. Но они все равно вынуждены идти на это», — сказала она.

Также Асилбекова призвала не осуждать женщин, написавших встречное заявление, а попытаться понять их.

«Ни в коем случае нельзя говорить о женщинах, отказавшихся от претензий, в одностороннем порядке. Мы должны учитывать, что живем в стране, где не защищаются социальные права женщин. С другой стороны, у некоторых из нас очень плохие жизненные условия. Женщина будет сильной, если у нее есть: образование, профессия, место, куда она может пойти, люди, защищающие ее права и единомышленники», — сказала она.

Дело передано в суд

Видео, на котором мужчина связал руки своей жене, повесил на ее шею набитые камнями шины и начал бить по лицу, обливая водой, появилось в интернете 12 июня. Милиция начала досудебное производство по статье «Истязание», а суд поместил подозреваемого в следственный изолятор на 15 суток.

Пострадавшая написала встречное заявление и заявила, что «простила мужа». Несмотря на это милиция завершила досудебное производство и 19 июня передала материалы дела в суд.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что по результатам экспертизы «женщине был нанесен легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья».

Видео вызвало резонанс в обществе, наконец был рассмотрен и одобрен в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за домашнее насилие. При этом более 30 депутатов беспокоились не за женщин, пострадавших от насилия, а за агрессоров, и высказались против законопроекта.

Каждый год в стране регистрируются тысячи фактов семейного насилия — 90 процентов пострадавших составляют женщины.

Количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, пострадавших от насилия в семье, были убиты.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.