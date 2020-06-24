Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев сообщил 24 июня о нехватке медицинского персонала и карет скорой помощи для быстрого реагирования на вызовы кыргызстанцев с подозрением на коронавирус.

«Например, в Бишкеке по нормативам должно быть 106 бригад, на сегодня работает только 38. В последнее время в результате ДТП из строя вышли две машины скорой помощи. Бригады работают в усиленном режиме, но не хватает времени оперативно оказать помощь всем», — сказал замминистра.

По словам Каратаева, сейчас по всей стране работают 649 мобильных бригад для обслуживания населения.

Накануне на совещании по борьбе с коронавирусом было решено привлечь преподавателей медицинских вузов и ординаторов к работе в условиях пандемии.

Минздрав запросил у минобразования и науки списки ординаторов и врачей, работающих в учебных заведениях. Их планируют направить в мобильные бригады, колл-центры и больницы.

18 июня в столице грузовик врезался в карету скорой помощи. При этом пострадали и были госпитализированы водитель скорой, врач и два фельдшера, один из которых лежит в реанимации.

В начале апреля еще одна машина мобильной бригады вышла из строя после аварии в окраине Бишкека.

Глава отделения реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов тоже заявлял о повышенной напряженности работы мобильных бригад.

На 103 очень большая нагрузка. Работают все на пределе.



Просим всех быть терпимее, хотя бы не орать матом на диспетчеров и бригады. Уж их вины в сложившейся ситуации точно нет. — Егор (@borisov103) June 22, 2020

По данным минздрава, по всему Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией участвуют 12 тысяч медработников. Они работают в четырех группах: лечат больных коронавирусом, работают в мобильных бригадах, на санитарно-карантинных постах на границе, в лабораториях и обсервациях.

Коронавирус среди медиков

За сутки на 24 июня еще 25 медработников заразились COVID-19. Всего по стране за все время пандемии зафиксировано 629 случаев заражения среди медиков, из них с выздоровлением выписались чуть больше половины — 389 медиков.

Заразившимся коронавирусом во время работы медсотрудникам положена компенсация в размере 200 тысяч сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия, расследующая каждый случай инфицирования медработника на соответствие.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге 22 июня назвал главную причину инфицирования среди медработников — несоответствие больниц страны современным требованиям.

Кроме этого, по мнению Абдикаримова, многие медработники не соблюдают санитарно-гигиенические правила во время работы.