По данным минздрава, за прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациента с COVID-19.

В Ошской межобластной больнице от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мужчина 48 лет.

Всего за время пандемии в Кыргызстане умерли 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

С 16 июня каждый день сообщается о смерти от одного до трех человек с диагнозом коронавируса. А число объявляемых новых зараженных приблизилось к 200 людям в день.

Всего за время пандемии зафиксировано 3726 случаев инфицирования COVID-19.

Здесь мы рассказали, почему эти данные о заражениях могут быть неточными.