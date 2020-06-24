23 июня в угольной шахте в Сулюкте, в Баткенской области, отравились газом и погибли четыре человека.

«В шахте начал выходить газ, в результате чего погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. На место выезжала спасательная группа. Они вытащили погибших из шахты и доставили тела в морг территориальной больницы», — сообщило МЧС. По информации «Турмуш», погибшие могут быть членами одной семьи.

Шахта разрабатывалась компанией «Кенчилер-Береке», которая занимается добычей каменного угля.

В шахтах Баткена смерти от отравления газом не редкость — МЧС регулярно сообщает о подобных случаях. В декабре 2019 года ведомство сообщало о смерти четырех человек, а в октябре — девяти.