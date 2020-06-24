Врачи, которые смогли. Как в Ат-Баши победили в первом бою с эпидемией коронавируса

Рискуя собственной жизнью, медработники региональной больницы поставили на ноги 80 человек с коронавирусной инфекцией — и справились с первой волной эпидемии. Как у них получилось?

«У нас тут никто не верит в коронавирус!» — возмущается Нурбек Толонов, врач территориальной больницы Ат-Баши. Это небольшой поселок в 50 километрах от города Нарын и центр одноименного района.

По дороге сюда местные жители в такси начали убеждать нас, что вируса, скорее всего, не существует, а если он и есть, то не возьмет крепкий нарынский иммунитет. Как бы в это ни хотелось верить, Нарынская область сейчас в лидерах среди регионов по заболевшим COVID-19 — здесь 462 случая заражения. Но именно в Ат-Башинском районе вирус удалось победить — по крайней мере, пока.