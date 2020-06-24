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По данным Минздрава, на 24 июня по стране зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 92;
  • Чуйская область — 35;
  • Ош — 43;
  • Ошская область — 28;
  • Джалал-Абадская область — 1;
  • Таласская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 2;
  • Нарынская область — 5.

Всего за время пандемии выявлено 3726 случая инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 25 медработников.

  • г. Бишкек – 8
  • Чуйская область – 5
  • г. Ош – 5
  • Ошская область – 4
  • Нарынская область – 2
  • Таласская область – 1

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 629 медработников, с выздоровлением выписались 389 медиков.

За прошедшие сутки в Ошской межобластной больнице умер мужчина с COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 42 случая летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

За сутки из стационаров выписались 28 человека, сейчас количество выздоровевших достигло 2082.

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