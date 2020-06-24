По данным Минздрава, на 24 июня по стране зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 92;
- Чуйская область — 35;
- Ош — 43;
- Ошская область — 28;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Таласская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 2;
- Нарынская область — 5.
Всего за время пандемии выявлено 3726 случая инфицирования COVID-19.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 25 медработников.
- г. Бишкек – 8
- Чуйская область – 5
- г. Ош – 5
- Ошская область – 4
- Нарынская область – 2
- Таласская область – 1
За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 629 медработников, с выздоровлением выписались 389 медиков.
За прошедшие сутки в Ошской межобластной больнице умер мужчина с COVID-19.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано 42 случая летальных исходов у пациентов с коронавирусом.
За сутки из стационаров выписались 28 человека, сейчас количество выздоровевших достигло 2082.