По данным Минздрава, на 24 июня по стране зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 92;

Чуйская область — 35;

Ош — 43;

Ошская область — 28;

Джалал-Абадская область — 1;

Таласская область — 1;

Иссык-Кульская область — 2;

Нарынская область — 5.

Всего за время пандемии выявлено 3726 случая инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 25 медработников.

г. Бишкек – 8

Чуйская область – 5

г. Ош – 5

Ошская область – 4

Нарынская область – 2

Таласская область – 1

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 629 медработников, с выздоровлением выписались 389 медиков.

За прошедшие сутки в Ошской межобластной больнице умер мужчина с COVID-19.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 42 случая летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

За сутки из стационаров выписались 28 человека, сейчас количество выздоровевших достигло 2082.