Президент Сооронбай Жээнбеков отказался от участия в параде Победы в Москве. Такое решение Жээнбеков принял после того как у двух членов делегации выявили коронавирус.

«В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75 летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе президента.

COVID-19 подтвердился у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны.

Жээнбеков прибыл в Москву для участие в параде Победы 23 июня.

Телеграм-канал «Короче» опубликовал видео, как Жээнбеков приехал в Кремль. Когда он вышел из машины, на нем была маска. Перед входом в здание он маску снял.

Жээнбекова неоднократно критиковали за то, что он не надевает маску, когда проводит официальные встречи.При этом он сам раскритиковал всех членов правительства за нарушение санитарных правил и коллективное фото без масок.

Минздрав и глава правительства Кубатбек Боронов постоянно требуют, чтобы кыргызстанцы носили маски, соблюдали дистанцию и пользовались антисептиками, чтобы снизить распространение коронавируса в стране.