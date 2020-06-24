Супруга бывшего президента Кыргызстана Раиса Атамбаева после вынесенного приговора Алмазбеку Атамбаеву обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

В обращении говорится, что приговор Алмазбеку Атамбаеву суд вынес в день ее рождения 23 июня. Она добавила, что ей стало «неудобно» за нынешнего президента перед лидерами стран, которые ее поздравили.

«С утра поздравляли сотни людей, в их числе лидеры иностранных государств и члены их семей, перед которыми мне неудобно за Сооронбая Жээнбекова. За 30 лет мы делали ему только добро и относились как к родному человеку», — написала она.

Она считает, что президент «заставил судей» вынести приговор Атамбаеву в ее день рождения.

«В знак благодарности Сооронбай Жээнбеков […] именно в мой день рождения заставил судей вынести приговор моему мужу. Сооронбай Шарипович, наш бывший друг, я бы хотела ещё один раз увидеть Вас, посмотреть Вам в глаза и лично сказать спасибо за такой “подарок”», — написала она в обращении.

Приговор 11 лет

Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывшего президента Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал Атамбаева виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, которое произошло в 2013 году. Тогда Атамбаев занимал пост президента. Прокуроры просили приговорить Атамбаева к 15 годам.

Процесс проходил в закрытом режиме без самого Атамбаева, который отказался выступить с последним словом.

Вместе с Атамбаевм признали виновной и экс-генпрокурора Индиру Джолдубаеву. Она должна будет выплатить штраф в 5 млн сомов. Адвокат Джолдубаевой уже заявил, что обжалует приговор.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, ему предъявили ряд обвинений после штурма.