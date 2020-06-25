В период ЧП и ЧС в стране многие люди остались без работы и не могли себя : прокормить. В это нелегкое время государство решило прийти на выручку и помочь нуждающимся продуктовыми пакетами.

Бишкекская мэрия стала одной из представителей местных властей, которые закупали и распространяли продуктовые пакеты. Часть из них купили на почти 6 млн сомов из пожертвований и опубликовали об этом информацию на специальном сайте, созданном для мониторинга. На практике информация на сайте оказалась настолько скудной и общей, что фактически понять, что именно закупили и по какой цене за единицу — невозможно.

Борьба за «конфиденциальные» документы

Руководитель аппарата Бишкекской мэрии Балбак Тулобаев, который сидит в маске, дает журналисту десятки копий различных документов с информацией о продуктовых пакетах для нуждающихся: решения комиссии по выделению денег, данные о распространении пакетов, список поставщиков и так далее. «Нам нечего скрывать», — не устает повторять он и демонстративно просит секретаря принести другие документы из сейфа, чтобы показать репортеру и поделиться с ним копиями.

В отличие от многих чиновников, он согласился встретиться не требуя предварительного списка вопросов или официального запроса о доступе к информации. Тулобаев вежливо и подробно отвечал на все вопросы до тех пор, пока речь не зашла о выборе поставщиков и публикации государственных закупок продуктовых пакетов на специальном сайте.

Он сказал, что об этом ему ничего не известно, так как не он за это отвечал и перенаправил к своей коллеге, любезно поделившись ее контактами. Тулобаев заверил, что все нужные документы предоставит она. С этого момента началась борьба за документы.

В отличие от своего коллеги, замглавы департамента социального развития при мэрии Бишкека Лариса Губина была кратка. Она помогла разобраться с общей информацией о закупке продуктовых пакетов, но не смогла ничего сказать о том, как именно они проходили.

«Согласно закону о госзакупках мы провели мониторинг цен и после этого собрали комиссию, которая выбрала поставщика с наименьшей ценой», — ответила она на вопрос о том, почему госзакупки не были опубликованы на специальном портале и отказалась предоставить тендерные документы.