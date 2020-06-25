«Сами вы фейки! Простите мою высокопарность, сегодня настроение такое: «Закон о фейках в лучах заката демократии в Кыргызстане» #янефейк», — так описала свою иллюстрацию художница Татьяна Зеленская.

Что это значит?

24 июня инициаторка закона «О манипулировании информацией» Гульшат Асылбаева опубликовала в своих соцсетях пост, который должен был убедить общественность в важности вносимых ею поправок. Эти поправки могут привести к давлению на свободу слова, слежке и сбору данных пользователей, а также блокировке сайтов без суда.







Кроме того в этом законопроекте нашли плагиат — копипаст был и в посте депутатки, которым она пыталась повлиять на общественность. Под постом написали более четырех тысяч комментариев, в которых пользователи требовали отозвать законопроект и сдать депутатский мандат.

25 июня Асылбаева написала, что критика была без аргументов, а половина комментариев была написана фейками и троллями. Это не понравилось многим кыргызстанцам и они начали публиковать посты с хэштэгами #янефейк, в которых рассказывали, что выступают против этого законопроекта. Многие из них делились и артом Татьяны Зеленской, с которым они были солидарны.