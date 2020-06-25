Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Кубатбек Боронов подписал документ о выплате компенсаций милиционерам, военнослужащим и силовикам за работу в период ЧП.

14 июня несколько СМИ сообщили, что участковые милиционеры Бишкека решили объявить бойкот и не выходить на работу из-за отсутствия выплат компенсаций. Тогда власти это опровергли.

Министерство внутренних дел на следующий день заявило, что в ближайшее время всем сотрудникам правоохранительных и силовых органов будет осуществлены доплаты за работу в условиях режима ЧП – все необходимые документы уже направлены в минфин.







Боронов 16 июня снова заверил, что все медработники и милиционеры получат обещанные компенсации в полном объеме. По его словам, на выплаты милиционерам и силовикам было выделено 430 млн.

Глава минфина Бактыгуль Жеенбаева уже 23 июня заявила, что скоро все компенсации будут выплачены, а ранее этого не произошло из-за того, что есть «некие технические процедуры».

Она отметила, что списки формировались непосредственно самими правоохранительными организациями, поэтому именно они принимали решения, кому какая выплата положена.

Парламент и доплаты милиционерам

Вопрос о доплатах милиционерам не решается с начала мая, он неоднократно поднимался в парламенте. Депутатка Наталья Никитенко 10 июня в парламенте раскритиковала правительство за то, что правоохранителям до сих пор не выплатили надбавки. По ее словам, власти заставляют милиционеров доказывать, что они работали во время режима ЧП и это недопустимо.

«Что это за распоряжение об установлении факта работы в этих режимах? Неужели сотрудники МВД могут сами себя назначить дежурить на постах? Как они должны доказать, что работали во время ЧП? Они же были направлены на посты. Это дополнительное бюрократическое препятствие, что ты еще должен доказать свою работу во время ЧП», — возмутилась она.

На этом же заседании выяснилось, что 82 правоохранителя заразились коронавирусом.

До этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте заявлял, что милиционеры сами отказываются от дополнительных выплат. Депутат Исхак Масалиев раскритиковал главу кабмина за это высказывание, заявив, что правительство не заботится о правоохранителях.