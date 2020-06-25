В Кыргызстане на 25 июня выявили 228 случаев заражения COVID-19. «Клооп» публикует дайджест о заражениях, которые стали известны СМИ за прошедший день.

У Жээнбекова тест отрицательный

Пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова сообщила, что у главы государства отрицательный тест на COVID-19. Жээнбеков сдал анализы после того как у двух членов его делегации в Москве обнаружили коронавирус.

Не смотря на отрицательный результат теста, президент, как и положено, останется в самоизоляции на три дня.







Это не значит, что глава государства стопроцентно здоров, он находился в самолете с зараженными, коронавирус может проявиться позднее. Поэтому Жээнбекова должны проверить повторно по истечению срока самоизоляции.

Пресс-служба президента сообщила, что у зараженных членов делегации бессимптомное течение заболевания и они будут проходить лечение в домашнем карантине. У остальных членов делегации, как и у президента, тест показал отрицательный результат на коронавирус.

Из-за зараженных в кыргызской делегации президент так и не смог посетить парад Победы, ради которого отправился в Москву. Он вернулся в Бишкек в тот же день 24 июня.

Еще у двух депутатов COVID-19

Глава парламентской пресс-службы Ибраим Нракун улуу сообщил, что еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили COVID-19. Всего в стенах Белого дома выявили восемь человек с коронавирусом.

Издание 24.kg соссылкой на собственные источники сообщает о том, что у депутатов Тазабека Икрамова и Экмата Байбакпаева оказался положительный результат теста на коронавирус.

Болезнь протекает у депутатов в легкой форме, сейчас они находятся на домашней самоизоляции.

Первый случай заражения COVID-19 в стенах Белого дома подтвердился у главы парламентской пресс-службы Ибраима Нуракун уулу, об этом он сообщил на своей странице фейсбук 18 июня.

Вирус в Бишкеке

По данным минздрава на 25 июня, в Бишкеке выявили 113 случаев заражения COVID-19.

В столице последнюю неделю наблюдается рост заражения коронавирусом, по этой причине власти города приняли решение приостановить работу общественного транспорта и такси в выходные дни начиная с 27 июня.

На брифинге по ситуации с коронавирусом в Бишкеке руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Толубаев заявил, что если кафе, рестораны и точки общепита будут и дальше нарушать санитарные нормы, то властям города придется их закрывать каждый день на дезинфекцию с 22:00 до 05:00 утра.

Такое решение мэрия может принять, как заявил Толубаев, чтобы «разорвать цепь» заболеваний.

Он также призвал горожан сидеть дома и не посещать общественные места.

«Сидите дома, помогайте друг-другу. Вирус среди нас, вирус уже в городе. Вы когда-нибудь видели, чтобы летом болели гриппом? Это не грипп – это коронавирус. Соблюдайте дистанцию и носите маску», — призвал горожан руководитель аппарата.

Скачок заболевших пневмонией

Главврач Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов сообщил о росте пациентов с пневмониями.

По словам Шаяхметова, только за последние сутки были госпитализированы 57 человек с пневмонией — при этом у них был отрицательный тест на коронавирус.

«В такое время года случаев с тяжелым течением пневмонией обычно не бывает. Не первый год работаю в скорой помощи и не видел, чтобы за раз столько случаев пневмонии было. У всех пациентов, которые обратились, пневмония протекала сложно: с температурой, с выраженной дыхательной недостаточностью», — говорит Шаяхметов.

Заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов тоже говорит о росте, причем называет его резким.

«У нас резкий скачок пневмоний. Очень большое количество вызовов. Бишкекская скорая захлёбывается в обращениях за помощью», — написал он в твиттере.

Ранее «Клооп» обсуждал с минздравом наличие мест для пациентов с коронавирусом в больницах. Журналисты рассказали, что у больниц, в которых принимают людей с COVID-19, скапливаются машины скорой помощи и им говорят, что мест нет.

Два детсада на карантине

В Бишкеке закрыли два детских сада на карантин, сообщает Kaktus.Media. По данным издания в детсадах ранее выявили сотрудников с коронавирусом.

В Свердловском районе из детсада №35 одна сотрудница на лечении, учреждение пока не работает. В Ленинском отделе образования коронавирус подтвердился у бухгалтера и сотрудницы детсада №37, учреждения также закрыты на карантин.

Продавцов на Дороде проверяют на COVID-19

В Kaktus.Media также сообщают, что администрация Свердловского района сбор анализов среди продавцов рынка Дордой. На рынке провели экспресс-тестирования у 100 торговцев и у 50 сотрудников общепита.

Взятые анализы показали отрицательный результат. У входа на Дордой стоят сотрудники службы охраны, которые проверяют наличие масок и температуру у посетителей рынка.

На 25 июня в Кыргызстане зафиксировано 3 954 случая заражения COVID-19. В стационарах на лечении находятся 1 799 человек. За время пандемии от коронавируса вылечили 2 112 человек. Умерли 43 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.