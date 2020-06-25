В парламенте 25 июня сразу в двух чтениях — втором и третьем — одобрили проект закона «О манипулировании информацией», инициированный депутатками Гюльшат Асылбаевой и Айнурой Осмоновой. Его принятие может привести к введению цензуры в интернете. Депутатки хотят бороться с фейковыми аккаунтами и требуют, чтобы все пользователи были деанонимизированы.

На голосовании зарегистрировалось 89 нардепов, 79 из них проголосовало за, 10 — против. Теперь его отправят на подпись президенту.

Против принятия законопроекта проголосовали: Жанар Акаев, Анвар Артыков, Дастан Бекешев, Айгерим Бешимбаева, Мирлан Жеенчороев, Каныбек Иманалиев, Айсулу Мамашова, Наталья Никитенко, Карамат Орозова и Эльвира Сурабалдиева.







Артыков жана Орозова дагы каршы бериптир. pic.twitter.com/lvrPn23Bes — Токтосун Шамбетов (@Tokojan) June 25, 2020

Асылбаева запросила принять законопроект сразу в двух чтениях — во втором и третьем — аргументируя это тем, что это поможет стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране в условиях чрезвычайной ситуации.

Она ссылается на 8 пункт части 10 статьи 55 парламентского Регламента. Правда, мы не нашли такого пункта в самом документе.

Депутаты приняли законопроект поздно вечером, так как рассматривали на заседании очень много вопросов, которые все дополнялись во время заседания.

Голова разрывается от такого количества вопросов. pic.twitter.com/EPpdkdxXrf — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 25, 2020

Гражданское общество в лице медиаэкспертов, юристов, журналистов и простых пользователей интернета, а также некоторые депутаты выразили свое несогласие с предлагаемыми Асылбаевой мерами по контролю интернет контента. Обсуждение законопроекта в парламенте сопровождалось митингом возле Белого дома.

Мы послушали, как депутаты обсуждали его на пленарном заседании 25 июня и приводим вам краткий пересказ их дискуссии.

Этот закон завтра может оказаться фейком

Парламентарий Дастан Бекешев начал обсуждение с вопроса о целесообразности законопроекта при дефицитном бюджете, также он напомнил коллегам о том, что этот закон в будущем может обернуться против них самих.

«То, что сейчас кажется правдой, завтра может оказаться ложью. Особенно, если это все поддерживается государственными телеканалами. Вы вспомните, в мае ОТРК сказал, что пандемия в Кыргызстане спала. А кто-нибудь ответственность понес? Они же ложную информацию дали. Вот и завтра таким же образом минкультуры будет редактировать, что есть правда, а что есть ложь», — сказал Бекешев.

Осилит ли правительство исполнение закона?

Депутатка Наталья Никитенко напомнила, что «все попытки властей покуситься на свободу слова очень плохо заканчивались для них».

«Кто будет цензором? Министерство культуры? Люди, которые похоронили мумию, как экспонат? Или люди, которые не могут запретить на госканалах клипы и фильмы, которые провоцируют семейное насилие? Госорган не сможет переварить весь объем информации. Принимать этот закон невозможно», — заключила Никитенко.

Представитель минкультуры Нуржигит Кадырбеков три раза за все обсуждение заявил, что ведомство еще не было официально назначено исполнителем по этому законопроекту.

«В законопроекте ни разу не упоминалось министерство культуры. ГКИТиС [Госкомитет информационных технологий и связи] намного лучше оснащен технически. Но если закон примут, то нам останется только исполнять его», — оправдался Кадырбеков.

По его словам, минкультуры создаст рабочую группу для разработки механизмов принятия решений и технического исполнения закона. В нее войдут представители правоохранительных органов, НПО, медиасферы, правозащитники, борющиеся за свободу слова. Также будут приняты подзаконные нормативные акты, разработаны постановления и инструкции.

Инициаторка заявила, что достоверность информации будет определяться самими пользователями.

«Минкультуры не должно определять, это правда или нет. В законе написано, что оно является посредником или адвокатом между гражданином и провайдером. Также в административных делах доказательная база всегда за истцом. В свою очередь, если другой человек будет не согласен с доводами истца, он может показать свои аргументы взамен», — рассказала Асылбаева.

Анализ регулятивного воздействия

Депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что Асылбаева нарушила регламент, представив свой законопроект на первое чтение без проведения экспертизы того, как его исполнение может повлиять на предпринимателей.

Асылбаева сказала, что анализ регулятивного воздействия не требовался, потому что из-за обращений Ассоциации операторов связи и бизнесменов инициаторы убрали из законопроекта пункт о хранении провайдером личной информации пользователей. Это было сделано уже после первого чтения проекта закона.

На вопрос Жеенчороева о затратах на исполнение закона, представитель минфина ответил, что «все будущие расходы будут покрыты в рамках утвержденного бюджета».

«Я обращаюсь к авторам законопроекта и контролирующим их кукловодам. Мы были островком демократии в Центральной Азии. Но благодаря таким инициативам мы превращаемся в уродливую копию авторитарных соседских стран. Даже супер-президентские, авторитарные государства не рассматривали такие законы», — заявил Жеенчороев.

Ограничение свободы слова

Марлен Маматалиев, инициировавший подобный законопроект об информационной деятельности в интернете, усомнился в компетентности и подготовке Асылбаевой при написании законопроекта, потому что не прописана разница между «фейковой информацией» и «свободным словом».

«Каждый может говорить свободно все, что он думает. Авторизация пользователей как раз таки позволит убрать фейковые аккаунты. И там может говорить все, что угодно, и по поводу наших действий. Ограничения свободы слова нет», — заявила депутатка.

На вопрос Маматалиева, согласна ли Асылбаева пока отозвать и переработать законопроект, и представить после улучшения с помощью экспертов, депутатка категорически отказалась это делать, сказав, что уже были учтены замечания всех представителей бизнеса и СМИ.

Максат Сабиров же решил поностальгировать и вспомнил про комиссии при Советском Союзе, которые определяли, кто что будет писать в местные газеты.

«А сейчас у каждого, кто закончил журналистику в университете, появилось право писать и говорить, что хочется. У правительства сейчас нет контролирующей это идеологии. Надо подумать о такой системе контроля», — сказал Сабиров.

Ислам, пердёж и фейки

Акылбек Жапаров в поддержку законопроекту привел слова бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которые он сказал во времена «разгула» желтой прессы: «В Исламе сплетничать равносильно тому, чтобы есть мясо родного человека».

«Мы поддерживаем всех журналистов и правозащитников. Но нельзя без указания имени и фамилии говорить все, что вздумается. Неправильно втихаря напердеть и сидеть», — считает Жапаров.

Ислам также упомянул коллега Жапарова Умбеталы Кыдыралиев, сказав, что «мусульманин может совершить преступление, может сделать плохой поступок, но не должен лгать».

«Мы должны поставить хоть одно простенькое ограничение. Иначе эти проплаченные тролли сидят и клевещут на всех. А потом эти полковники, работающие по 20-30 лет, несут большой ущерб», — сказал Кыдыралиев.

Бесполезный закон и свобода слова

По мнению нардепа Жанара Акаева, законопроект «бесполезный», раз не предусматривается никакой ответственности за распространение ложной информации, а его исполнение «технически невозможно».

Жанар Акаев заявил, что при введения закона в силу, власти будут использовать его только против оппозиционеров. Также он призвал прекратить копировать законы других стран.

«У нас другой путь, направление. Нам не нужно сравнивать себя с государствами с диктатурой, где свобода слова придушена», — сказал Акаев.

Также он добавил, что лучше было бы депутатам обсудить антикризисный план во время пандемии, а не законопроект, который «только злит еле сдерживающийся народ».

В заключительном слове Жанар Акаев возмутился тому, что многие депутаты апеллируют демократичностью и свободой слова.

«Ровно десять лет назад в апреле народ массово вышел на улицу и захватил Белый дом. Первой причиной было то, что тогда власти начали ограничивать газеты, радио и интернет. […] Вашей заслуги в свободе слова нет. Это труд народа. И если вы попытаетесь запретить свободу слова, то народ покажет вам другое место», — заявил депутат.

Сама Асылбаева закончила обсуждение возмущением, что «потомки Манаса не хотят комментировать все с открытым забралом».

«Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Критика должна быть конструктивной. Она должна говорить о том, что ты сделал. О том, что ты не должен делать, без перехода на личности, оскорблений, нецензурной брани, рекламы всяких, извините, парадов голубых, розовых, зеленых. Это что, свобода слова? В законопроекте нет норм, запрещающих свободу слова», — сказала Асылбаева.

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«Под видом борьбы с фейковыми аккаунтами, вы хотите закрыть нам рот». В парламенте прошли слушания по законопроекту «О манипулировании информацией»