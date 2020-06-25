Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций, отклонивших просьбу адвокатов «Азаттыка» и «Клоопа» о переводе дела по иску Матраимовых к СМИ из Свердловского райсуда в Ленинский.

Адвокатесса Фатима Якупбаева, представляющая интересы «Клоопа», сообщила, что дата рассмотрения иска к СМИ в Свердловском суде станет известна после того, как Верховный суд подготовит постановление. На это может уйти до трех недель. Поэтому рассмотрение иска к СМИ по существу состоится только в июле.

29 января адвокаты защиты ходатайствовали о переносе процесса из Свердловского райсуда в Ленинский. Тогда судья не удовлетворила ходатайство, и адвокаты обратились в Бишкекский городской суд. Горсуд 12 марта рассмотрел частную жалобу адвокатов и оставил без изменений определение Свердловского районного суда.







Матраимовы подали в суд на «Азаттык», «Клооп», издание 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря, обвинив журналистов в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации их семьи. Изначально они потребовали 22,5 млн сомов компенсации с «Азаттыка», 15 млн сомов с 24.kg, 12,5 млн сомов с «Клоопа» и 10 млн сомов с Токтакунова.

С изданием 24.kg, которое не участвовало в расследовании, а лишь выпустило свой пересказ, Матраимовы на договорились о частичном отзыве исковых требований. Хотя 24.kg продолжает оставаться ответчиком в деле, Матраимовы больше не требуют с них компенсации, и суд удовлетворил это ходатайство.

Таким образом, общая сумма компенсации, которую Матраимовы добиваются от СМИ, теперь составляет 45 млн сомов.

Адвокаты «Азаттыка» и «Клоопа» также пытались добиться перевода дела в Ленинский районный суд Бишкека, поскольку половина ответчиков — «Азаттык» и Али Токтакунов — зарегистрированы в Ленинском районе столицы.

Однако судья Ибраимова отклонила это прошение.

Тем временем, незадолго до заседания, международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выпустила заявление в защиту СМИ. Правозащитники назвали иск «абсурдным» и призвали Свердловский райсуд отклонить его.

«Абсурдно, что к журналистам “Азаттыка” и “Клоопа” предъявляют иск в связи с их журналистскими расследованиями, которые служили общественным интересам и стимулировали гражданское общество Кыргызстана в целом», — сказала Жанна Кавелье, глава представительства организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Расследование о богатствах Матраимова

В ноябре и декабре OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В нём журналисты рассказали о связях экс-зампредседателя Таможенной службы Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть 700 миллионов долларов бизнеса Абдукадыра и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова инвестировала в строительный проект в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.