Замминздрава Мадемин Каратаев на утреннем брифинге заявил, что в республиканском штабе по борьбе с коронавирус рассмотрят возможность повторного введения режима ЧП.

«Мы будем обсуждать этот вопрос в штабе. Особо опасная ситуация в Бишкеке, Оше. Нужно рассмотреть все факторы и принять решение», — сказал он.

После снятия режимов ЧП и ЧС в Кыргызстане заметно выросло как и ежедневное число новых зараженных, так и количество смертей. Последнюю неделю о новых погибших сообщают почти каждый день, число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 43. Всего в стране 3954 случая заражения, из них умерли 43, выздоровели 2112, болеют 1799 — 12 из них в реанимации.