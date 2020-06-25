Пользователи фейсбука начали массово писать комментарии под публикацей депутатки Гульшат Асылбаевой, которую она запостила вечером 24 июня. Причиной такого онлайн-протеста стал законопроект «О манипулировании информацией» – Асылбаева является его инициаторкой.
Примерно через полчаса после начала такой акции комментарии некоторых пользователей стали удаляться. Сама депутатка заявила, что их случайно удалила ее племянница.
На момент публикации материала под постом Асылбаевой уже более 1200 комментариев. Диапазон настроя комментаторов растянулся от выражения недовольства законопроектом и призывов его отозвать до обвинений в полном копировании текста проекта и требований от депутатки немедленно сдать мандат.
Некоторые пользователи также «атаковали» страницу и депутатки Айнуры Осмоновой, которая поддерживает законопроект.
Ранее депутат Дастан Бекешев в своем твиттере призвал пользователей проявить активность и писать инициатором в соцсетях.
Законопроект уже одобрен в трех чтениях в комитетах парламента и 25 июня его должны рассмотреть депутаты парламента на пленарном заседании. Существует вероятность, что его могут принять сразу в двух чтениях и тогда для его вступления в силу нужна будет только подпись президента.
Подробнее о законопроекте и его обсуждении можно посмотреть здесь:
Что регулирует законопроект?
Асылбаева предлагает бороться с фейк-аккаунтами с помощью этого законопроекта.
По задумке депутатки, министерство культуры должно отслеживать тех, кто публикует ложную информацию и решать, что такие данные не должны дальше распространяться. После решения минкульта или пользователь, или владелец сайта должен перестать распространять ложную информацию.
Если решение минкульта не выполняется, то по решению суда эта информация должна быть заблокирована. Скорее всего, технически придется блокировать целые. сайты.
Кроме того, пользователи интернета должны будут указывать свои реальные данные, а все информация, которая публикуется пользователями, должна сохраняться у интернет-провайдеров в течение полугода. По запросу суда провайдеры должны предоставлять эту информацию.
В законопроекте не прописано, кто должен покупать дорогостоящее оборудование для хранения информации. Кроме того, сам законопроект списан с российского. Некоторые нормы законопроекта очень сложно выполнить технически.
Юристы и гражданское общество считают, что этот законопроект приведет к цензуре в интернете со стороны государства, а также он нарушает конституционные права граждан на свободу слова.