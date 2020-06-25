Пользователи фейсбука начали массово писать комментарии под публикацей депутатки Гульшат Асылбаевой, которую она запостила вечером 24 июня. Причиной такого онлайн-протеста стал законопроект «О манипулировании информацией» – Асылбаева является его инициаторкой.

#Фейки_–#угроза_для_демократии!Facebook, Google и Twitter будут каждый месяц отчитываться о борьбе с ложными новостями…. Publicerat av Гюльшат Асылбаева Onsdag 24 juni 2020

Примерно через полчаса после начала такой акции комментарии некоторых пользователей стали удаляться. Сама депутатка заявила, что их случайно удалила ее племянница.

На момент публикации материала под постом Асылбаевой уже более 1200 комментариев. Диапазон настроя комментаторов растянулся от выражения недовольства законопроектом и призывов его отозвать до обвинений в полном копировании текста проекта и требований от депутатки немедленно сдать мандат.

Некоторые пользователи также «атаковали» страницу и депутатки Айнуры Осмоновой, которая поддерживает законопроект.

Publicerat av Айнура Осмонова Lördag 20 juni 2020

Ранее депутат Дастан Бекешев в своем твиттере призвал пользователей проявить активность и писать инициатором в соцсетях.

Друзья! У вас отсидеться не получится. Всех и каждого из вас затронет законопроект "О манипулировании информацией". Он будет принят завтра. Пишите всем депутатам в соцсетях, а особенно инициатору. Нужны активности. Надо объединиться вне зависимости от партийной принадлежности. — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 24, 2020

Законопроект уже одобрен в трех чтениях в комитетах парламента и 25 июня его должны рассмотреть депутаты парламента на пленарном заседании. Существует вероятность, что его могут принять сразу в двух чтениях и тогда для его вступления в силу нужна будет только подпись президента.

Подробнее о законопроекте и его обсуждении можно посмотреть здесь:

Как депутаты парламента спорили друг с другом из-за закона "О манипуляции информацией" Депутаты в первом чтении одобрили закон "О манипуляции информацией", его поддержали 104 парламентария. Несмотря на это, между некоторыми депутатами разгорелась жаркая дискуссия о необходимости принятия этого закона.Пожалуйста, делитесь этим видео! Publicerat av Kloop Onsdag 24 juni 2020

Что регулирует законопроект?

Асылбаева предлагает бороться с фейк-аккаунтами с помощью этого законопроекта.

По задумке депутатки, министерство культуры должно отслеживать тех, кто публикует ложную информацию и решать, что такие данные не должны дальше распространяться. После решения минкульта или пользователь, или владелец сайта должен перестать распространять ложную информацию.

Если решение минкульта не выполняется, то по решению суда эта информация должна быть заблокирована. Скорее всего, технически придется блокировать целые. сайты.

Кроме того, пользователи интернета должны будут указывать свои реальные данные, а все информация, которая публикуется пользователями, должна сохраняться у интернет-провайдеров в течение полугода. По запросу суда провайдеры должны предоставлять эту информацию.

В законопроекте не прописано, кто должен покупать дорогостоящее оборудование для хранения информации. Кроме того, сам законопроект списан с российского. Некоторые нормы законопроекта очень сложно выполнить технически.

Юристы и гражданское общество считают, что этот законопроект приведет к цензуре в интернете со стороны государства, а также он нарушает конституционные права граждан на свободу слова.

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