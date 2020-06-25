Белорусское новостное издание «Tut.by» сообщило, что президент Беларуси Александр Лукашенко выделил бывшему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву два участка возле своей резиденции на Минском море.

17 марта 2020 года Бакиев получил участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток. Информация об этом опубликована в Едином госрегистре недвижимого имущества Беларуси.

По информации журналистов, у Бакиева уже есть жилье в элитном микрорайоне в Минске, до этого он жил в президентской резиденции «Плавно», а затем переехал в элитный район Минска «Дрозды». Его старший сын Марат проживает в элитной деревне Раубичи, Максим предпочитает жить в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США.







Как кыргызский президент в Беларуси оказался?

Курманбек Бакиев стал вторым в истории Кыргызстана свергнутым президентом. Он правил только пять лет и был лишен власти 7 апреля 2010 года. Тогда в ходе революции по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стали более 80 человек. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов.

Против него, его сыновей и брата в Кыргызстане возбуждены уголовные дела, они заочно приговорены к большим срокам, вплоть до пожизненного заключения.

Его предшественник Аскар Акаев был смещен с поста в 2005 году. Акаев ныне проживает в России, а Бакиев получил политическое убежище в Беларуси.

Летом 2019 года Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило ноту протеста представителю посольства Беларуси Сергею Иванову из-за встречи белорусского президента Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 августа поздравил «своего друга и коллегу» беглого президента Кыргызстана Бакиева с 70-летним юбилеем.

«Мы все и придем к тебе на день рождения. Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов с тебя, вино — с нас!» — обратился Лукашенко к Бакиеву.

В начале июня кыргызская Генпрокуратура сообщила, что идет работа по принудительному возвращению в страну Курманбека Бакиева и его приближенных. До этого фигуранты дела об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева рассказали, что преступника освободили, чтобы обменять на Жаныша Бакиева, но сделка сорвалась.

Чем занимается Бакиев?

Хотя Бакиев и говорил журналистам, что сидит на шее жены и является безработным, белорусские СМИ сообщают обратное.

Семью Курманбека Бакиева связывают со строительством крупного элитного комплекса в центре Минска. Называется он Centropol — в нем будет казино, развлекательный центр, рестораны и бары. В строительство инвестировали около 80 миллионов долларов.

Также СМИ писали, что среди акционеров корпорации БНБК могут быть экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим. Племянник Бакиева Асылбек Салиев имеет долю в этой компании — в 22,5 процента.

БНБК возглавил некий Даниил Урицкий — выглядит он как бывший кыргызский премьер и соратник Бакиева Данияр Усенов.

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