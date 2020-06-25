В Кыргызстане добровольцы перечисляют пожертвования на компенсации медработникам. Информация об этом есть на сайте help.covid.kg. Но проверить, действительно ли медики получили деньги, невозможно.

12 марта, еще до первых случаев COVID-19 в Кыргызстане, для минздрава был открыт спецсчет, на который добровольцы могут перечислить деньги. Как только в Кыргызстане появились первые случаи коронавируса, минфин создал сайт help.covid.kg, через который можно перечислить пожертвования на три счета: минздрава, мэрии Бишкека и минтруда.







Мы выгрузили и проанализировали поступления и распределения денег со спецсчета минздрава — именно там больше всего пожертвований. На 19 июня там было собрано более 138 миллионов сомов, из которых 128 миллионов уже потрачено. Для сравнения, это одна пятая всех заработных плат выданных минздравом в 2019 году.

Минздрав утверждает, что эти пожертвования расходуются на дополнительные компенсации медикам, которые были привлечены к работам в условиях пандемии. Хотя на последнем заседании комиссии по распределению пожертвований все таки решили 4 миллиона из этих денег потратить на СИЗы.