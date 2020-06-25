Кыргызстанцы вышли на митинг к зданию парламента 25 июня против принятия законопроекта, который может привести к цензуре в интернете. Депутаты парламента должны рассмотреть его во втором чтении.

На мирный митинг собралось больше сотни активистов. Они потребовали сложения полномочий у инициаторок проекта закона, используя лозунги: «Гульшат, кетсин! Айнура, сдай мандайт!».

Также активисты решили собирать подписи для петиции против ограничивающего законопроекта.







К митингующим вышел депутат Дастан Бекешев и поблагодарил их за проявленную активность.

«Этот законопроект опасен тем, что то, что вы сказали сегодня, завтра может оказаться ложью», — сказал Бекешев.

По словам Бекешева, парламенте заседает достаточное количество депутатов для голосования, которые намерены рассмотреть почти 50 вопросов.

Накануне ночью пользователи фейсбука выразили свое недовольство, опубликовав более четырех тысяч комментариев под постом Асылбаевой. Они требовали от депутатки отозвать «антинародный» законопроект, а также сдать свой мандат.

Юристы и гражданское общество считают, что этот законопроект приведет к цензуре в интернете со стороны государства, а также он нарушает конституционные права граждан на свободу слова.

Что регулирует законопроект?

По задумке Асылбаевой законопроект поможет бороться с фейк-аккаунтами и защитить свои честь и достоинство, если кто-то распространяет в интернете ложную информацию про человека.

Депутатка предлагает обязать минкультуры отслеживать тех, кто публикует ложную информацию и решать, что такие данные не должны дальше распространяться. После решения минкульта или пользователь, или владелец сайта должен перестать распространять ложную информацию.

Если решение минкульта не выполняется, то по решению суда эта информация должна быть заблокирована. Скорее всего, технически придется блокировать целые сайты.

Кроме того, пользователи интернета должны будут указывать свои реальные данные, а все информация, которая публикуется пользователями, должна сохраняться у интернет-провайдеров в течение полугода. По запросу суда провайдеры должны предоставлять эту информацию.

В законопроекте не прописано, кто должен покупать дорогостоящее оборудование для хранения информации. Кроме того, сам законопроект списан с российского. Некоторые нормы законопроекта очень сложно выполнить технически.