Вечером 24 июня под постом депутатки Гульшат Асылбаевой о фейках, который оказался копипастом из разных статей, появилось более двух тысяч комментариев.

Пользователи требовали снять с повестки закон «О манипулировании информации», принятие которого приведет к давлению на свободу слова. К утру 25 июня под постом было более четырех тысяч комментариев.

В результате утром депутатка выпустила новый пост, где назвала половину кыргызстанцев, выступивших против ее инициативы, фейками и троллями.







«Пойдя на поводу мнения проплаченных троллей, которые убеждают всех, что закон будет направлен против свободы слова, не слушая никаких доводов, о том что в проекте закона нет даже элементарной ответственности за недостоверную информацию, пользователи оказались орудием манипуляции. Единицы пользователей читали проект и вопросы их были по существу. Половина аккаунтов призывающих людей не поддерживать проект, являются анонимными и сводятся просто к элементарным оскорблениям. Это не свобода слова!» — утверждает Асылбаева.

Ранее Асылбаева приводила такие доводы, что «это самый замечательный закон», который поможет бороться с продажей наркотиков — при это наркотические вещества продают не на сайтах, а в группах в мессенджерах, которые отследить очень сложно.

На заседании, где присутствовали специалисты — журналисты и связисты — депутатка и ее коллеги их перебивали, мешая приводить аргументы против законопроекта. Зато позвали в качестве поддержки аксакалов, которые вообще не говорили о законопроекте, но говорили о том, что нужен контроль над религиозными течениями — и их голос засчитали, как поддерживающий закон «О манипулировании информацией».

«В законопроекте нет ограничения свободы на выражение своего мнения! Нет ответственности даже если вы напишите то, что не понравится другим. Единственное что есть, это право другого человека на защиту чести и достоинства», — пишет Асылбаева.

При этом по ее законопроекту провайдеры должны будут в течение полугода хранить всю информацию пользователей — куда заходили, кому и что писали, даже личные сообщения. А если некто посчитает информацию ложной, то может пожаловаться в минкульт и сайт заблокируют без суда. Юристы и правозащитники опасаются, что этой функцией смогут пользоваться коррупционеры, блокируя сайты с расследованиями о коррупции.