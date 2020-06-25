Сегодня вы нам отец вместо великого Манаса, поэтому обращаюсь к вам.

Так обратился депутат Зарылбек Рысалиев к президенту Сооронбаю Жээнбекову в разгар борьбы с пандемией и перед выходом парламента на каникулы, когда депутаты спешно рассматривают десятки самых разных законопроектов, чтобы не оставлять их новому созыву.







Политик хочет обратить внимание главы государства на «проблему», о которой он думает уже несколько месяцев. Рысалиев просит посадить памятники в таласском комплексе «Манас Ордо» на коней.

Рысалиев считает, что тот факт, что памятник главного героя эпоса «Манас» стоит на земле, а не восседает на коне-памятнике, это «позор», и нужно проявить к скульптурам Манаса и его соратников уважение.

Президент отец

Рысалиев не первый депутат, называющий главу государства громкими эпитетами. Отцом народа Сооронбая Жээнбекова называли экс-спикер Ахматбек Келдибеков и депутат Иса Омуркулов, а спикер парламента Дастан Джумабеков сказал, что у главы государства нет недостатков. При этом Жээнбеков не первый отец Исы Омуркулова — до этого он аналогично называл и Алмазбека Атамбаева, бывшего президента Кыргызстана.