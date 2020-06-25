Обновлено. Добавлена позиция РКИИБ.

По данным пресс-службы Управления патрульной службы милиции (УПСМ) в ночь на 25 июня водитель «Хонда Фит» не подчинился требованиям патрульных и попытался скрыться.

На пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова водитель врезался в другое авто, но не остановился и снова попытался скрыться.

Сотрудники милиции сделали предупредительные выстрелы в воздух, однако водитель не остановился. Остановился мужчина на пересечение улиц Буденного и Салиева — только потому, что патрульные были вынуждены стрелять по колесам.

Во время задержания водитель рассказал, что работает врачом в инфекционной больнице. Но в РКИИБ отрицают, что мужчина их сотрудник. Его передали в РОВД Свердловского района. Факт зарегистрировали и начали досудебное производство.