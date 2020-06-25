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Президент Сооронбай Жээнбеков 24 июня вернулся из Москвы — он должен был посетить там парад Победы, но не попал на него из-за того, что у двух членов кыргызской делегации выявили коронавирус. В Москве он даже надел маску, а с президентом Владимиром Путиным Жээнбеков смог поговорить только по телефону перед отлетом.

Администрация президента после выявления коронавируса у членов делегации сообщила, что им делали тесты перед отлетом и они были отрицательными. Из-за этого многие кыргызстанцы стали обсуждать в соцсетях, что в Кыргызстане некачественные тесты на коронавирус.

«Нельзя говорить что ПЦР-тесты некачественные. Здесь важно знать, когда произошло заражение, учитывая ситуацию, заразиться можно в любую минуту. Вчера у наших двух граждан коронавирус подтвердился. Они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Остальные будут находиться три дня на изоляции. Если повторный анализ на COVID-19 будет отрицательным, они смогут выйти на работу», — сообщил 25 июня заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

В Москве коронавирус выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны президента.