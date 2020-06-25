Главврач Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов сообщил о росте пациентов с пневмониями.

По словам Шаяхметова, только за последние сутки были госпитализированы 57 человек с пневмонией — при этом у них был отрицательный тест на коронавирус.

«В такое время года случаев с тяжелым течением пневмонией обычно не бывает. Не первый год работаю в скорой помощи и не видел, чтобы за раз столько случаев пневмонии было. У всех пациентов, которые обратились, пневмония протекала сложно: с температурой, с выраженной дыхательной недостаточностью», — говорит Шаяхметов.







Заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов тоже говорит о росте, причем называет его резким.

«У нас резкий скачок пневмоний. Очень большое количество вызовов. Бишкекская скорая захлёбывается в обращениях за помощью», — написал он в твиттере.



Ранее «Клооп» обсуждал с минздравом наличие мест для пациентов с коронавирусом в больницах. Журналисты рассказали, что у больниц, в которых принимают людей с COVID-19, скапливаются машины скорой помощи и им говорят, что мест нет.

В минздраве отсутствие мест отрицали, но сказали, что, вероятно, в скорых были пациенты с внебольничной пневмонией — у них отрицательные анализы на коронавирус, но остальные симптомы схожи. Тогда минздрав искал дополнительные места для пациентов с пневмонией.

По информации минздрава, сейчас пациентов с пневмонией, у которых не подтвержден коронавирус, лечат в Нацгоспитале, Наццентре фтизатрии и железнодорожной больнице.