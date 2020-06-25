Администрация президента сообщила, что у президента отрицательный тест на коронавирус, но он, как и положено, останется в самоизоляции на три дня. Это не значит, что глава государства стопроцентно здоров, он находился в самолете с зараженными, коронавирус может проявиться позднее. Поэтому Жээнбекова должны проверить повторно по истечению срока самоизоляции.

У двоих членов делегации подтвердился коронавирус — у заведующего отделом внешней политики Аппарата Президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны. COVID-19 у них нашли в Москве, а в Бишкеке перепроверили анализы. Ранее администрация президента сообщала, что всю делегацию проверяли на коронавирус перед отлетом и результаты были отрицательными.

Администрация сообщила, что у зараженных членов делегации бессимптомное течение заболевания и они будут проходить лечение в домашнем карантине. У остальных членов делегации, как и у президента, тест показал отрицательный результат на коронавирус.

Из-за зараженных в кыргызской делегации президент так и не смог посетить парад Победы, ради которого отправился в Москву. Он вернулся в Бишкек в тот же день, 24 июня.