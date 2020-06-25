Начальник криминальной службы ГУВД Бишкека Улан Айтбаев 25 июня сообщил, что задержаны двое подозреваемых в разбойных нападениях на банки, обменные бюро и мебельный салон.

По его словам, подозреваемые совершили пять разбойных нападений с применением огнестрельного оружия.

9 сентября 2019 года нападение на обменное бюро;

7 ноября 2019 года на магазин мебели;

26 ноября нападение на филиал банка;

19 января на обменное бюро;

12 июня 2020 года на филиал банка.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой». Общий ущерб от всех преступлений составил больше шести миллионов сомов.

Подозреваемых задержали бойцы СОБР МВД Кыргызстана. Задержанные передвигались на машине «Тайота-Лэндкрузер 200» их поместили в ИВС ГУВД Бишкека, а машину отправили на штрафстоянку.

У задержанных изъяли боевой пистолет Макарова, травматический пистолет и боеприпасы.