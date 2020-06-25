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Начальник криминальной службы ГУВД Бишкека Улан Айтбаев 25 июня сообщил, что задержаны двое подозреваемых в разбойных нападениях на банки, обменные бюро и мебельный салон.

По его словам, подозреваемые совершили пять разбойных нападений с применением огнестрельного оружия.

  • 9 сентября 2019 года нападение на обменное бюро;
  • 7 ноября 2019 года на магазин мебели;
  • 26 ноября нападение на филиал банка;
  • 19 января на обменное бюро;
  • 12 июня 2020 года на филиал банка.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой». Общий ущерб от всех преступлений составил больше шести миллионов сомов.

Подозреваемых задержали бойцы СОБР МВД Кыргызстана. Задержанные передвигались на машине «Тайота-Лэндкрузер 200» их поместили в ИВС ГУВД Бишкека, а машину отправили на штрафстоянку.

У задержанных изъяли боевой пистолет Макарова, травматический пистолет и боеприпасы.

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