Начальник криминальной службы ГУВД Бишкека Улан Айтбаев 25 июня сообщил, что задержаны двое подозреваемых в разбойных нападениях на банки, обменные бюро и мебельный салон.
По его словам, подозреваемые совершили пять разбойных нападений с применением огнестрельного оружия.
- 9 сентября 2019 года нападение на обменное бюро;
- 7 ноября 2019 года на магазин мебели;
- 26 ноября нападение на филиал банка;
- 19 января на обменное бюро;
- 12 июня 2020 года на филиал банка.
Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой». Общий ущерб от всех преступлений составил больше шести миллионов сомов.
Подозреваемых задержали бойцы СОБР МВД Кыргызстана. Задержанные передвигались на машине «Тайота-Лэндкрузер 200» их поместили в ИВС ГУВД Бишкека, а машину отправили на штрафстоянку.
У задержанных изъяли боевой пистолет Макарова, травматический пистолет и боеприпасы.