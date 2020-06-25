В Джалал-Абадском детском психоневрологическом стационаре 14 детей заболели туберкулезом — первые признаки заражения обнаружили еще в феврале, в июне их здоровье стало восстанавливаться.

Руководительница этого учреждения Дамира Алимжанова рассказала «Азаттыку», что обнаружив симптомы туберкулеза в феврале, они решили проверить всех своих воспитанников — 95 детей. В стационаре находятся дети до 18 лет с ограниченными возможностями и психическими нарушениями, а работают около 80 сотрудников.

«Один наш ребенок заболел и у него была температура. Мы думали, что это пройдет. Здесь все дети находятся в постельном режиме. Потом, когда наше лечение не давало результатов, мы стали беспокоится и пришлось обратится в тубдиспансер. Все дети прошли обследование. Мы сразу же изолировали зараженных детей», — говорит Алимжанова. Учитывая состояние детей, врачи не стали переводить их в тубдиспансер.







Вице-мэр Джалал-Абада Руслан Алтымышев сообщил «Клоопу», что специально для 14 зараженных туберкулезом отремонтировали старое здание учреждения, и изолировали их от остальных.

«Всех детей расположили в отдельных комнатах, всем установили специальные лампы, которые убивает палочки туберкулеза. Из тубдиспансера временно были переведены один врач и одна медсестра. Мы могли бы этих детей перевести в диспансер, но главврач пришел в мэрию и сказал, что у них в диспансере нет специалиста, чтоб ухаживать за ними. Потом мы решили, что правильно будет, если мы расположим их в бывшем здании и создадим условия для их лечения», — объясняет Алтымышев.

Руководительница местного центра борьбы с туберкулезом Бурулкан Кадырова считает, что воспитанники заболели туберкулезом из-за низкого иммунитета. По ее словам, сотрудники учреждения должны были своевременно принять меры для того, чтоб болезнь не распространилась.

«Мне кажется, сотрудники халатно отнеслись к этому. По карточке детей мы увидели, что легкие некоторых раньше были простужены. В феврале тоже рентген одного ребенка показал такой же результат», — говорит Кадырова.

Кадырова рассказала, что здоровье детей восстанавливается. У четверых детей из 14 динамика показала хороший результат при повторном рентгене.

Городская прокуратура Джалал-Абада проверила деятельность сотрудников психоневрологического стационара и не выявила нарушений.