Замглавы Министерства здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге 25 июня сообщил, что за прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход пациента с коронавирусом.

По его словам, в Центре общеврачебной практики в Тогуз-Тороунском районе умерла 49-летняя женщина.

За время пандемии в Кыргызстане умерли 43 человека с подтвержденными диагнозом COVID-19.

В республика на 25 мая зафиксировано 3 954 случая заражения коронавирус. В стационарах на лечении находятся 1799 пациентов, 2 212 человек выписали с выздоровлением.