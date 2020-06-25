Как сообщил на брифинге 25 июня замглавы минздрава Мадамин Каратаев, за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 19 медработников:

В Бишкеке заразились 13 медиков, в городе Ош трое и по одному в Ошской, Баткенской и Таласской областях.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписали семь медработников.







Всего за время пандемии, среди медработников зафиксировали 648 случаев заражения коронавирусом, а из стационаров выписали 396 медика.

Заразившимся COVID-19 во время работы медсотрудникам положена компенсация в размере 200 тысяч сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия, расследующая каждый случай инфицирования медработника на соответствие.

Почему заражения COVID-19 есть среди медработников

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге 22 июня назвал главную причину инфицирования среди медработников — несоответствие больниц страны современным требованиям.

«Первая причина роста заболевания — наши больницы, оказывается, не отвечают современным требованиям. Нет инфраструктуры, душевых, инфекционные отделения заброшены», — рассказал министр.

Кроме этого, по мнению Абдикаримова, многие медработники не соблюдают санитарно-гигиенические правила во время работы.

«Они иногда собираются, вместе едят. Некоторые заражаются вне работы и потом передают коллегам. Мы разработали восемь алгоритмов, расписали пошаговые действия, обучили использованию средств индивидуальной защиты. К сожалению, имеются нарушения и есть заражения, особенно среди технического персонала», — добавил он.

По всему Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией участвуют 12 тысяч медработников, которые работают в четырех группах.

«Первая группа занимается лечением больных коронавирусом, вторая работает в мобильных бригадах, третья — на санитарно-карантинных постах на границе, четвертая — в лабораториях. Есть те, кто работает в обсервациях», — рассказал Абдикаримов.