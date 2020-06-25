По информации минздрава, на 25 июня по Кыргызстану за прошедшие сутки зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 113;

Чуйская область — 24;

Ош — 32;

Ошская область — 31;

Джалал-Абадская область — 10;

Таласская область — 3;

Иссык-Кульская область — 12;

Нарынская область — 1.

Всего в республике за время пандемии выявлено 3 954 случая заражения COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 19 медработников:







г. Бишкек – 13

Ошская область – 5

г. Ош – 3

Ошская область – 1

Баткенская область – 1

Таласская область – 1

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 648 медработников, а с выздоровлением выписали 396 медиков.

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали одну смерть пациента с коронавирусом. В Центре общеврачебной практики Тогуз-Торо умерла женщина.

Всего в Кыргызстане умерли 43 пациента с COVID-19.

За сутки из стационаров выписали с выздоровлением 30 пациентов, за время пандемии из больниц выписали 2 112 пациентов.