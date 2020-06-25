1 min read

По информации минздрава, на 25 июня по Кыргызстану за прошедшие сутки зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 113;
  • Чуйская область — 24;
  • Ош — 32;
  • Ошская область — 31;
  • Джалал-Абадская область — 10;
  • Таласская область — 3;
  • Иссык-Кульская область — 12;
  • Нарынская область — 1.

Всего в республике за время пандемии выявлено 3 954 случая заражения COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 19 медработников:

  • г. Бишкек – 13
  • Ошская область – 5
  • г. Ош – 3
  • Ошская область – 1
  • Баткенская область – 1
  • Таласская область – 1

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 648 медработников, а с выздоровлением выписали 396 медиков.

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали одну смерть пациента с коронавирусом. В Центре общеврачебной практики Тогуз-Торо умерла женщина.

Всего в Кыргызстане умерли 43 пациента с COVID-19.

За сутки из стационаров выписали с выздоровлением 30 пациентов, за время пандемии из больниц выписали 2 112 пациентов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА