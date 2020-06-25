По информации минздрава, на 25 июня по Кыргызстану за прошедшие сутки зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 113;
- Чуйская область — 24;
- Ош — 32;
- Ошская область — 31;
- Джалал-Абадская область — 10;
- Таласская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Нарынская область — 1.
Всего в республике за время пандемии выявлено 3 954 случая заражения COVID-19.
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 19 медработников:
- г. Бишкек – 13
- Ошская область – 5
- г. Ош – 3
- Ошская область – 1
- Баткенская область – 1
- Таласская область – 1
За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 648 медработников, а с выздоровлением выписали 396 медиков.
За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали одну смерть пациента с коронавирусом. В Центре общеврачебной практики Тогуз-Торо умерла женщина.
Всего в Кыргызстане умерли 43 пациента с COVID-19.
За сутки из стационаров выписали с выздоровлением 30 пациентов, за время пандемии из больниц выписали 2 112 пациентов.