На брифинге 25 июня руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Толубаев заявил, что кафе, рестораны и точки общепита будут закрыты на дезинфекцию, если они не будут соблюдать санитарные нормы.

«Если дело будет так продолжаться, мы должны будем разорвать эту цепь. Мы будем вынуждены закрыть кафе, рестораны и увеселительные места так же, как и рынки. Их деятельность будет прекращена с 22:00 до 05:00 утра для проведения повсеместно дезинфицирующих мероприятий», — заявил Толубаев.

По его словам, такие меры придется принять из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице.







«Сидите дома, помогайте друг-другу. Вирус среди нас, вирус уже в городе. Вы когда-нибудь видели, чтобы летом болели гриппом? Это не грипп – это коронавирус. Соблюдайте дистанцию и носите маску», — призвал горожан руководитель аппарата.

Толубаев также рассказал, что уже на выходные прекратят свою работу весь общественный транспорт в городе включая такси. В будние дни ограничения действовать не будут.

Ранее премьер Кубатбек Боронов, тогда еще вице-премьер, заявил, что за нарушение санитарных норм кафе и рестораны будут закрывать. В тот же день временно закрыли ресторан «Кайнар», третий день подряд проводивший неразрешенные банкеты с участием около 200 человек.

На 25 июня в Кыргызстане зафиксировано 3 954 случая заражения COVID-19. В стационарах на лечении находятся 1 799 человек. За время пандемии от коронавируса вылечили 2 112 человек. Умерли 43 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.