Близкие экс-депутата Каныбека Осмоналиева дали пресс-конференцию в Оше 25 июня и просили освободить политика под домашний арест в связи с ухудшением здоровья.

По словам кандидата медицинских наук и кардиолога Тыныбека Ажимаматова, Осмоналиев был под постоянным наблюдением до того, как был арестован.

«У Осмоналиева есть 4-5 разных болезней. Его должны обследовать 5-6 разных специалистов [кардиолог, кардиохирург, эндокринолог, невролог], должны провести консилиум и принять срочное решение. Его гипертоническая болезнь была 3 степени, а терапевт ГКНБ говорит, что 2 степени», — говорит Ажимаматов.







Ажимаматов опасается, что Осмоналиев заразится коронавирусом и его другие болезни обострятся.

Экс-прессек политика Венера Касымова сообщила, что она участвует во всех судебных заседаниях Осмоналиева, и он жалуется ей на свое здоровье.

«Если депутат умрет в тюрьме, то это будет трагедией для кыргызского народа. Поэтому, уважаемый президент и другие представители власти, прошу срочно вызвать сильных врачей, провести консилиум, и по-человечески осмотреть здоровье Осмоналиева», — сказала Касымова.

Друг Осмоналиева Базарбай Айдаралиев утверждает, что экс-депутат сидит из-за ложных обвинений и клеветы. По его словам, Осмоналиев — простой учитель, профессор, физик, известный человек в Кыргызстане, но не большой политик.

«Осмоналиев не призывал митингующих захватить Белый дом. Там были еще и “третьи силы”, они говорили “сейчас мы захватим”, “сейчас мы сделаем”. Я тоже в свое время служил в силовых структурах. Там силовики все записывали, слышали и знают. Неправильно было арестовать Осмоналиева, когда он уже ушел домой, когда он уже сам не в силах был контролировать беспорядок», — говорит Айдаралиев.

Почему задержан Осмоналиев?

Мукар чолпонбаев и Каныбек Осмоналиев. Фото: 24.kg

2 марта 2020 года сторонники экс-депутата Садыра Жапарова вышли на митинг с требованием освободить политика, задержанного еще при правлении Атамбаева. Каныбек Осмоналиев был модератором этого митинга.

После того, как власти попросили три дня на решение вопроса с заключением Жапарова, Осмоналиев и близкие Жапарова просили разойтись участников протеста, но те не захотели.

Милиция разогнала всех митингующих, а ГКНБ задержал Осмоналиева и несколько других участников протеста, против них начали досудебное производство по статье «Насильственный захват власти».

24 июня к Осмоналиеву в заключение вызвали скорую помощь. После пресс-служба ГКНБ сообщила, что здоровье Осмоналиева удовлетворительное, что он сдал анализ на коронавирус.

Адвокат Осмоналиева Тимур Карабаев утверждает, что здоровье экс-депутата действительно ухудшилось. Адвокаты депутата ходатайствовали, чтоб политика осмотрели врачи Центра кардиологии и терапии.

«Осмотр был, но безрезультатно. Пока неизвестно, сделали это специально или произошла ошибка. Но мы думаем, что они это сделали специально, чтоб не освободить Осмоналиева под домашний арест. Мы требуем, чтоб они провели повторное обследование», — сказал Карабаев.

Второй адвокат Шарабидин Токтосунов утверждает, что следствие идет медленно. По его словам, Осмоналиева вызывали на допрос только дважды в течении четырех месяцев. Он просит освободить Осмоналиева под домашний арест и продолжить следствие.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов 21 мая во время отчета парламенту сказал, что нет никаких оснований для изменения меры пресечения Осмоналиеву. Он объяснил, что в данном деле фигурируют 5-6 человек, из-за этого следствие идет так долго.