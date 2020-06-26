Депутаты 25 июня провели последнее запланированное пленарное заседание перед каникулами. Изначально в повестке того дня был 41 законопроект, но в ходе заседания внесли еще несколько – и их стало 63. Среди них был законопроект «О манипулировании информацией», инициированный Гульшат Асылбаевой.

Голова разрывается от такого количества вопросов. pic.twitter.com/EPpdkdxXrf — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 25, 2020





Заседание длилось с 10 утра до поздней ночи. При этом в парламент не пустили журналистов из-за того, что у некоторых сотрудников Жогорку Кенеша и депутатов выявили коронавирус. В итоге журналисты следили за заседанием через онлайн-трансляцию, которую вел оператор пресс-службы парламента.

Голосование за законопроекты началось почти в 10 часов вечера, к этому времени в зале заседания осталось не очень много депутатов. На некоторых кадрах из парламента видно, что депутаты голосовали за своих коллег. Но точное количество присутствующих депутатов установить невозможно.

Оператор пресс-службы парламента показывал только экран голосования и часть зала, из-за этого на видео невозможно понять, сколько парламентариев физически голосовали за законопроект. При этом к началу голосования регистрацию прошли 89 депутатов.

«Регистрация идет. Зарегистрировалось 89 депутатов, уважаемые депутаты. Как вы сами видите, кворум есть, Дастан Далабайевич [Бекешев]», — неловкая пауза, прерываемая смехом Джумабекова и вице-спикерки Аиды Касымалиевой. Затем спикер сквозь смех добавил: «Кворум есть, Дастан Далабайевич. Кворум есть».



Спикер зная, что я могу снять в Инсту несколько раз повторил: "Кворум бар, Дастан Далабайевич!" https://t.co/YIvRPE4Lnw — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 26, 2020

Что говорят депутаты?

Журналистка Махинур Ниязова сообщила в своем твиттере после голосования, что в зале заседания на тот момент было 30 депутатов.

Мля, мне подтвердили. Реально 30!



30 вонючих чимкириков насрали нам на головы и спокойно пошли бешбармак жрать — Mahinur (@_Niyazova) June 25, 2020

В пресс-службе парламента «Клоопу» сказали, что не могут назвать точное количество депутатов, которые находились на момент голосования в зале, так как все сотрудники сейчас на карантине.

При этом, депутат Дастан Бекешев сообщил «Клоопу», что в зале оставалось меньше парламентариев, чем зарегистрировалось.

«Откровенно говоря, я не считал [депутатов], мне там не до счета было, потому что настолько уже устали мы там, и я в основном старался следить за этим законопроектом о манипулировании информацией», – сказал он.

Он подчеркнул, что всех зарегистрированных на голосование точно не было, но было более 30. Они нажимали кнопку голосования «за» вместо своих отсутствующих коллег, поэтому на табло указывалось, что все зарегистрированные депутаты проголосовали.

Депутатка Эльвира Сурабалдиева подтвердила, что в зале было точно больше 30 депутатов, возможно даже в два раза.

«Мы еще удивлялись, что никто домой не спешит, мол, у каждого важный законопроект или соглашение в списке. Да, отрицать не буду, практика голосования за соседа есть, с условием, что сосед просит проголосовать за или против законопроекта. […] Но такого чтоб кто-то пошел и насильно нажал кнопку и проголосовал за другого – такого нет», – сообщила она «Клоопу».

С ней не согласятся депутаты Жанар Акаев и Мирлан Жээнчороев, которые недавно жаловались, что коллеги проголосовали за них за законопроект «О манипуляции информацией». Акаев и Жээнчороев настаивали, что были против законопроекта.

По закону депутаты могут голосовать за своих коллег, только если те передали им доверенность.

Сурабалдиева утверждает, что отсутствие депутатов в зале в момент голосований связано с тем, что некоторые парламентарии просят внести свои инициативы до конца сессии в последний момент – перед уходом созыва на каникулы. Из-за большого количества внесенных соглашений и ратификаций некоторые депутаты присутствуют только в момент голосования по своим инициативам, а в перерывах выходят из зала по различным причинам.

Одной из таких причин депутатка назвала то, что инициаторы законопроектов могут обсудить свои инициативы с коллегами, членами профильных комитетов или лидерами фракций только в определенные дни – среду и четверг.

Кроме того, по ее словам, сообщение о зараженных коллегах насторожило отдельных депутатов: даже те, кто не был в близком контакте с заболевшими, но в силу иммунитета имеют риски, предпочли эту неделю воздержаться от посещения парламента.

Сурабалдиева отметила, что в последние рабочие дни сессии инициаторы просили включить в повестку важные законы во 2 и 3 чтениях.

«Наш законопроект о пограничниках, который из-за карантина завис, остался теперь на осень. И так у многих коллег», – рассказала депутатка.

В итоге 25 июня сразу в двух чтениях — втором и третьем — парламентарии одобрили проект закона «О манипулировании информацией». 79 депутатов проголосовало за, 10 — против. Теперь его отправят на подпись президенту.

Применение закона может привести к цензуре в интернете. Законопроект предполагает, что пользователи должны указывать реальную информацию о себе при регистрации на сайте. Если сайты или страницы будут распространять ложную информацию, то их смогут заблокировать. Решать какая информация ложная, а какая правдивая, будет минкульт.

Законопроект вызвал резонанс в обществе: пользователи фейсбука начали массово писать гневные комментарии на страницах инициаторов законопроекта с требованием отозвать законопроект, а в день его принятия около 100 человек вышли на митинг к зданию парламента.