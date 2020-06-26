Глава пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил «Клоопу», что в ночь на 26 июня на трассе Каракол-Пристань произошло ДТП. Приехавшая на место оперативная группа, установила, что попавшую в аварию машину «Ауди-А6» угнали из города Каракол два молодых парня, которые по дороге попали в аварию.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и авто врезалось в дерево.

В результате аварии 22-летний парень, который был за рулем авто, скончался, а находившийся в машине пассажир получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в Иссык-Кульскую объединенную областную больницу.

Факт зарегистрировали в ЕРПП ОВД Каракола. Владельцем угнанной машины оказался житель села Ан-Остон Жети-Огузского района.