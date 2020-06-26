Жители села Чечме Кадамжайского района Баткенской области сообщили, что нанесенный во время конфликта на кыргызско-узбекской границе ущерб до сих пор не возмещен. Об этом они заявили изданию «Турмуш».

По их словам, материальный ущерб до сих пор не подсчитан, хотя с конфликта прошло уже более трех недель. Жители также отметили, что представители местной власти не дают удовлетворительных ответов по этому вопросу.

«Мы ждали около 15 дней. Ни губернатор, ни аким не пришли. Мы сами пошли к ним, но не смогли получить четкого ответа. Они говорят: «Мы тоже не знаем, это будет рассмотрено сверху». Но никто не пришел и деньги от государства не выделялись», – сказал один из жителей.







Он с горечью рассказал, что его двухкомнатный дом и сарай, унаследованные от отца, были сожжены во время столкновения.

«По подсчетам, я пострадал более чем на миллион сом. Был сожжен и уничтожен 10-летний труд», – сказал он.

Пресс-секретарь Полномочного представительства правительства в Баткенской области Чолпон Бердикулова подтвердила «Клоопу», что расследование конфликта на кыргызско-узбекской границе в селе Чечме еще не завершено.

«На данный момент ведется расследование инцидента в селе Чечме. Также свою работу ведет специальная комиссия. Соответствующие решения о том кому будет оказана помощь и возмещен ущерб будут приниматься по результатам завершения следственных мероприятий», — сказала пресс-секретарь.

Мы не смогли получить четкий ответ на вопрос, когда будет подсчитан весь нанесенный ущерб.

Между тем, 24 июня в этом же регионе состоялась встреча представителей Пограничных служб Кыргызстана и Узбекистана. Также на встрече присутствовали главы внутренних дел Кадамжайского района и Сохского района Ферганской области. Представители двух стран обсуждали топосъемку родника Чечме на границе, которую провела узбекская сторона за день до встречи.

Кыргызстанская сторона заявила, что проводить подобные работы на приграничном участке Чечме без согласования с соответствующими органами Кыргызстана — неправильно. Узбекистанская сторона согласилась с аргументами и в результате стороны приняли решение заранее предупреждать друг друга о планируемых работах на границе.

Конфликт на границе

31 мая произошел конфликт на границе из-за родника Чечме, который находится на несогласованном участке. Словесная перепалка между жителями села Чечме Кадамжайского района и узбекского села Чашма анклава Сох переросла во взаимное закидывание камнями.

Также были сожжены строения и дома граждан обоих государств. У некоторых кыргызстанцев в ходе конфликта сильно пострадали автомобили.

На следующий день после конфликта первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и провел переговоры. Пограничная служба Кыргызстана заявила, что ситуация на границе «стабилизировалась».