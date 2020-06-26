Минздрав за минувшие сутки обнаружил коронавирус еще у 250 человек. 105 из них в Бишкеке, а 61 в Чуйской области. В Оше 47, а в Ошской области 19. В Джалал-Абадской области 12, по два в Баткенской и Иссык-Кульской областях и по одному в Таласской и Нарынской областях.

247 из этих случаев — это контактные заражения.

В том числе среди новых зараженных 21 медработник — девять в Чуйской области, семь в Бишкеке, три в Оше и по одному в Таласской и Ошской областях.

Выписаны по выздоровлению за сутки 50 человек — 21 в Бишкеке, 17 в Чуйской области, 10 в Джалал-Абадской и два в Ошской. Двое из выписанных — медработники.

Всего в стране 4204 случая заражения, из них выздоровели 2162, умерли 43, 1999 получают лечение. 46 в тяжелом состоянии, 12 в реанимации.